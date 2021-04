رايولا يعارض موقف بروسيا دورتموند بشأن مستقبل هالاند

كشف مينو رايولا وكيل أعمال المهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند أنه يختلف مع إدارة بروسيا دورتموند بشأن مستقبل اللاعب.

وكان مايكل زورك، المدير الرياضي لبروسيا دورتموند قد علق على إمكانية مغادرة هالاند بالقول إن اللاعب الشاب سيستمر مع الفريق لموسم آخر على الأقل، في ظل ارتباط اللاعب بالانتقال إلى كبار الأندية الأوروبية.

من جهته قال رايولا، اليوم الإثنين، في تصريحات نقلها موقع ”sport1“ الألماني: ”كنت في دورتموند بهدف إجراء محادثات مع مسؤولي الفريق، أخبرني مايكل زورك أن بروسيا دورتموند لا يريد بيع هالاند الصيف المقبل“.

