رايولا يعارض موقف بروسيا دورتموند بشأن مستقبل هالاند

كشف مينو رايولا وكيل أعمال المهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند أنه يختلف مع إدارة بروسيا دورتموند بشأن مستقبل اللاعب.

وكان مايكل زورك، المدير الرياضي لبروسيا دورتموند قد علق على إمكانية مغادرة هالاند بالقول إن اللاعب الشاب سيستمر مع الفريق لموسم آخر على الأقل، في ظل ارتباط اللاعب بالانتقال إلى كبار الأندية الأوروبية.

من جهته قال رايولا، اليوم الإثنين، في تصريحات نقلها موقع ”sport1“ الألماني: ”كنت في دورتموند بهدف إجراء محادثات مع مسؤولي الفريق، أخبرني مايكل زورك أن بروسيا دورتموند لا يريد بيع هالاند الصيف المقبل“.

وأضاف رايولا: ”أحترم رأي بروسيا دورتموند، لكن هذا لا يعني أنني أتفق معه، لكن لا يوجد حرب مع دورتموند، علاقتنا جيدة جدًا“.

ويوم أمس الأحد قالت صحيفة ”ميرور“ البريطانية، إن رايولا يريد أن يحصل هالاند على مليون جنيه إسترليني كراتب أسبوعي في النادي الذي سينتقل إليه.

وانتقل هالاند، البالغ من العمر 20 عاما، من ريد بول سالزبورغ إلى بروسيا دورتموند في يناير 2020، وسجل للنادي الألماني 49 هدفا وصنع 13 في 52 مباراة، ويمتد عقده مع الفريق حتى يونيو 2024.

ويتردد أن عقد هالاند مع بروسيا دورتموند يشمل بندا يتيح للاعب الرحيل عن الفريق صيف 2022 مقابل 75 مليون يورو.

ويعد هالاند هدفا لكبار الأندية الأوروبية وخاصة ريال مدريد وبرشلونة ومانشستر سيتي، وقد اجتمع وكيله رايولا ووالده قبل أيام مع مسؤولين من قطبي إسبانيا.