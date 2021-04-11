ترتيب الدوري الإنجليزي: مانشستر يونايتد يقلب تأخره أمام توتنهام إلى فوز بالثلاثة وينفرد بالوصافة

أسقط مانشستر يونايتد مضيفه توتنهام هوتسبير على ميدانه بثلاثة أهداف لهدف، الأحد، ضمن الجولة 31 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

نجح توتنهام في تسجيل هدف التقدم عن طريق الكوري الجنوبي سون هيونغ الذي استغل كرة هيأها له زميله البرازيلي لوكاس مورا، ليضعها في المرمى هدفا أولا عند الدقيقة 40.

ودخل اليونايتد الشوط الثاني عازما على التعديل، وهو ما تحقق في الدقيقة 57 عن طريق لاعب الوسط فريد سانتوس، الذي أكمل كرة ارتدت من الحارس بتسديدة هزت الشباك.

وعقب هدف التعادل، فرض ”الشياطين الحمر“ أفضليتهم وسيطروا على مجريات اللعب، حتى جاءت الدقيقة 79 لتشهد جملة من التمريرات الجميلة، اختتمها البرتغالي برونو فيرنانديز بكرة طار إليها كافاني وأودعها الشباك هدفا ثانيا غاية في الروعة.

وقبل لحظات قليلة من نهاية المباراة، استغل اليونايتد اندفاع توتنهام للتعديل وأحرز هدفا ثالثا بتسديدة قوية أطلقها البديل غرين وود من داخل منطقة جزاء الخصم.

وبهذا عزز مانشستر يونايتد تواجده في المركز الثاني بعدما رفع رصيده لـ 63 نقطة، فيما توقف رصيد توتنهام عند 49 نقطة في المركز السابع.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي: