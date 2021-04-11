ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي: سون يطارد محمد صلاح وهاري كين‎

أحرز الكوري هيونغ-مين سون هدف توتنهام هوتسبير الأول في مرمى مانشستر يونايتد خلال المباراة التي تقام بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ 31 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي 2020-2021.

وسجل سون الهدف الأول بالدقيقة 40، بعد تلقيه تمريرة رائعة من لوكاس مورا ليضعها مباشرة في المرمى، ويسجل هدفه رقم 14 في الموسم.

وانتهى الشوط الأول بتقدم السبيرز بهدف دون رد أحرزه سون.

ورفع سون رصيده من الأهداف إلى 14 هدفًا في المركز الثالث بالتساوي مع كالفيرت نجم إيفرتون، وخلف كل من برونو فرنانديز وهاري كين، والمتصدر محمد صلاح.

وفيما يلي جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي:

1/ محمد صلاح – ليفربول 19 هدفًا

1/ هاري كين – توتنهام 19 هدفًا

2/ برونو فرنانديز – مانشستر يونايتد 16 هدفًا

3/ دومينيك كالفيرت ليوين – إيفرتون 14 هدفًا

3/ هيونغ-مين سون – توتنهام 14 هدفًا