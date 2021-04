إصابة تريزيغيه بقطع في الرباط الصليبي

كشف الإعلامي هاني حتحوت، أن الدولي المصري محمود حسن ”تريزيغيه“، نجم أستون فيلا، تأكدت حالته بقطع في الرباط الصليبي، بعد إصابته القوية التي تعرض لها خلال مواجهة فريقه لنظيره ليفربول، أمس السبت، في الدوري الإنجليزي.

وتعرض تريزيغيه للإصابة في الدقيقة الـ82 ليغادر على إثرها الملعب وهو يبكي، إذ كتب عقب المباراة مباشرة عبر حسابه على ”تويتر“: ”أشكر كل الناس التي سألت عني ولا أستطيع الرد عليهم، الإصابة غير مطمئنة حتى الآن. أسألكم الدعاء“.

ولم يعلن النادي أو اللاعب بشكل رسمي نتائج الفحوصات حتى الآن، أو مدة غيابه المتوقعة عن الملاعب.

فيما قال ”حتحوت“ عبر حسابه على ”تويتر“: ”حالة تريزيغيه قطع في الرباط الصليبي.. للأسف“.

كما قام الدولي المصري أحمد المحمدي، زميل تريزيغيه في أستون فيلا بدعم اللاعب عبر ”تويتر“.

You’ll come back stronger bro, wish you a speedy recovery @Trezeguet pic.twitter.com/o4CJT61ApK

— Ahmed Elmohamady (@Elmo_27) April 11, 2021