رياضة

إصابة تريزيغيه بقطع في الرباط الصليبي
تاريخ النشر: 11 أبريل 2021 12:06 GMT
تاريخ التحديث: 11 أبريل 2021 12:17 GMT

إصابة تريزيغيه بقطع في الرباط الصليبي

كشف الإعلامي هاني حتحوت، أن الدولي المصري محمود حسن "تريزيغيه"، نجم أستون فيلا، تأكدت حالته بقطع في الرباط الصليبي، بعد إصابته القوية التي تعرض لها خلال مواجهة

+A -A
المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

كشف الإعلامي هاني حتحوت، أن الدولي المصري محمود حسن ”تريزيغيه“، نجم أستون فيلا، تأكدت حالته بقطع في الرباط الصليبي، بعد إصابته القوية التي تعرض لها خلال مواجهة فريقه لنظيره ليفربول، أمس السبت، في الدوري الإنجليزي.

وتعرض تريزيغيه للإصابة في الدقيقة الـ82 ليغادر على إثرها الملعب وهو يبكي، إذ كتب عقب المباراة مباشرة عبر حسابه على ”تويتر“: ”أشكر كل الناس التي سألت عني ولا أستطيع الرد عليهم، الإصابة غير مطمئنة حتى الآن. أسألكم الدعاء“.

ولم يعلن النادي أو اللاعب بشكل رسمي نتائج الفحوصات حتى الآن، أو مدة غيابه المتوقعة عن الملاعب.

فيما قال ”حتحوت“ عبر حسابه على ”تويتر“: ”حالة تريزيغيه قطع في الرباط الصليبي.. للأسف“.

كما قام الدولي المصري أحمد المحمدي، زميل تريزيغيه في أستون فيلا بدعم اللاعب عبر ”تويتر“.

ويغيب بذلك تريزيغيه عن معسكر منتخب مصر المقبل والذي يستعد للدور الأول من تصفيات كأس العالم 2022، والتي ستبدأ في شهر يونيو المقبل وتنتهي في شهر أكتوبر.

وخاض تريزيغيه 22 مباراة مع أستون فيلا في كل المسابقات هذا الموسم، وسجل هدفين وصنع مثلهما.

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك
App Store Google Play