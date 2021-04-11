تقارير: محمد صلاح الخيار المفضل لباريس سان جيرمان لخلافة مبابي

كشفت قناة ”telefoot“ الفرنسية عن آخر التطورات الخاصة بخطوات إدارة باريس سان جيرمان، لتجديد تعاقدها مع كيليان مبابي.

وينتهي عقد مبابي مع النادي الباريسي في يونيو 2022، وسط محاولات مستمرة من باريس لإقناعه بالاستمرار وعدم الرحيل عن النادي، في ظل تقارير تربطه بالرحيل إلى ريال مدريد.

وأوضحت القناة الفرنسية في تقرير لها، يوم الأحد، أن: ”مبابي لم يحسم قراره بعد لسبب بسيط؛ هو أنه يريد تكريس نفسه -فقط- لموسمه الحالي“.

وأضافت: ”الأولوية الأولى لإدارة سان جيرمان، هي تمديد عقد كيليان مبابي، ولكن المدير الرياضي ليوناردو، وضع احتمالات أخرى، استعدادًا لحدوث أي أمر طارئ“.

وتابعت: ”ليوناردو يتابع موقف ليونيل ميسي نجم برشلونة عن قرب، والذي سيصل الى نهاية عقده مع البلوغرانا في يونيو المقبل. كذلك اتصل بوكتينيو، مدرب باريس سان جيرمان، شخصيًا بهاري كين، نجم توتنهام، لمعرفة ما يريده لبقية مسيرته، خاصة إذا لم يتأهل توتنهام إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل“.

Mais la piste privilégiée par les dirigeants du PSG au Qatar est celle menant à Mohamed Salah, sous contrat avec Liverpool jusqu’en 2023 Des premiers contacts ont même été établis entre le PSG et les représentants du joueur le mois dernier (@JulienMaynard) pic.twitter.com/cihNOVaBdV — Téléfoot (@telefoot_TF1) April 11, 2021

وينتهي عقد ميسي مع برشلونة الصيف المقبل. وزعمت العديد من التقارير، أن النجم الأرجنتيني قد ينتقل إلى سان جيرمان مجانًا، فيما أكدت تقارير إسبانية، أن اللاعب سيبقى في النادي بعد انتخاب خوان لابورتا، رئيسًا جديدًا.

وأكدت القناة الفرنسية، أن: ”الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، هو الخيار المفضل لباريس سان جيرمان، حال رحيل مبابي“.

وأشارت إلى أنه: ”تم بالفعل، فتح باب المناقشات الأولى بين باريس سان جيرمان، وممثلي صلاح الشهر الماضي“.

يذكر أن عقد صلاح الحالي ينتهي في 30 يونيو 2023، في ظل تقارير تتحدث عن إمكانية رحيله، ولكن إلى الدوري الإسباني.