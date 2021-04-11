الموعد والقنوات الناقلة وتشكيل مباراة توتنهام ضد مانشستر يونايتد

يحل فريق مانشستر يونايتد ضيفا ثقيلا، مساء اليوم الأحد، على منافسه توتنهام هوتسبير في الجولة الـ31 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير الآتي أبرز ملامح مواجهة توتنهام ومانشستر يونايتد.

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة السادسة والنصف، مساء اليوم الأحد، بتوقيت السعودية، الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة، على ملعب توتنهام.

وتذاع المباراة عبر قناة ”بي إن سبورتس بريميوم 1“ بصوت المعلق حفيظ دراجي.

ترتيب الفريقين

يحتل توتنهام هوتسبير المركز السابع برصيد 49 نقطة بقيادة مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو.. وحقق الفريق 14 فوزا وتعادل 7 مرات وتلقى 9 هزائم.

وسجل توتنهام 51 هدفا واستقبل 32 هدفا، ويعد هاري كين هداف السبيرز والبريميرليغ برصيد 19 هدفا بالتساوي مع محمد صلاح، نجم ليفربول.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الثاني برصيد 60 نقطة من 30 مباراة بقيادة مدربه النرويجي أولي سولشاير.. وحقق الفريق 17 فوزا وتعادل 9 مرات وتلقى 4 هزائم.

وسجل مانشستر 58 هدفا واستقبل 33 هدفا، ويبقى هداف الفريق برونو فرنانديز برصيد 16 هدفا.

وانتهى آخر لقاء بين الفريقين يوم الـ4 من أكتوبر الماضي بفوز عريض لصالح توتنهام بنتيجة 6-1 في معقل اليونايتد ملعب أولد ترافورد.

توتنهام والمربع الذهبي

يدخل توتنهام المباراة باحثا عن تحقيق الفوز للاقتراب مجددا من المربع الذهبي خاصة أن الفريق يحلم بالعودة للمشاركة في دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

وبدأت التقارير الصحفية تتحدث عن رغبة هاري كين نجم الفريق في الرحيل حال عدم مشاركة السبيرز في دوري الأبطال خلال الموسم المقبل.

من جانبه؛ قال مورينيو قبل مواجهة مانشستر يونايتد: إن فوز فريقه بستة أهداف في لقاء الدور الأول لا يعكس الواقع حاليا، كما أنها نتيجة قياسية لن تتحقق مرة أخرى بسهولة.

ورفض مورينيو -أيضا- التركيز على فوز مانشستر يونايتد بضربات جزاء، مؤكدا أن التفكير بهذه الطريقة أمر سلبي قبل مواجهة كبيرة ومهمة.

ويفتقد توتنهام جهود الثنائي بن دافيز ومات دوهيرتي بسبب الإصابة، ويعتمد مورينيو على تشكيلته التي تضم الحارس هوجو لوريس وأمامه رباعي خط الدفاع دافينسون سانشيز وجو رودون وجافيت تانغانغا وسيرجيو ريغيليون.

ويقود خط الوسط تانغي ندومبلي وجيوفاني لو سيلسو وبيير هويبرغ مع مثلث الهجوم لوكاس مورا وهاري كين وسون هيونغ مين.

ثأر مانشستر

يسعى مانشستر يونايتد لتحقيق الفوز على توتنهام لضرب أكثر من عصفور بحجر واحد، الأول- الثأر من توتنهام بعد الخسارة القاسية، والثاني- استغلال تعثر مانشستر سيتي أمام ليدز وتقليص الفارق الكبير من 14 إلى 11 نقطة ولليونايتد مباراة أخرى مؤجلة.

وقال سولشاير في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء، إن فريقه يتذكر بالفعل سداسية توتنهام ويتألم بسببها ولكنه لا مجال إلا للهدوء والتركيز في اللقاء وعدم الانشغال بأي استفزازات.

وأكد أن مانشستر يونايتد يفكر بإيجابية وكل تركيزه ينصب على حصد الفوز بعيدا عن الانشغال بأي استفزازات.

ويعتمد سولشاير على تشكيلة تضم -على الأرجح- الحارس دين هندرسون وأمامه رباعي خط الدفاع هاري ماغواير وفيكتور ليندلوف وآرون بيساكا ولوك شاو.

ويقود خط الوسط فريدريك كانوتيه وبجواره بول بوغبا وأمامهما برونو فرنانديز وعلى الأطراف ماركوس راشفورد وماسون غرينوود وفي الهجوم إدينسون كافاني.

وقال محمد شوقي، لاعب ميدلسبروه الأسبق، لـ“إرم نيوز“، إن مباراة توتنهام ومانشستر يونايتد ستكون مهمة للغاية، وقائمة على التفاصيل الصغيرة داخل الملعب.

وأوضح أن توتنهام يبحث عن فوز مميز يعيد الثقة لعناصره لحسم صراع المربع الذهبي، كما أن الفريق لديه أسلحة حاسمة خاصة هاري كين وهيونغ سون مين

وأشار إلى أن مانشستر يؤدي بصورة مميزة وخاصة في وسط الملعب بوجود فرنانديز وبوغبا.