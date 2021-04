تريزيغيه بعد خروحه باكيا في مباراة أستون فيلا وليفربول: الإصابة غير مطمئنة

كشف الدولي المصري محمود حسن ”تريزيغيه“، نجم أستون فيلا الإنجليزي أن إصابته التي حدثت خلال مواجهة ليفربول، اليوم السبت، غير مطمئنة.

وخرج تريزيغيه مصابا في الدقيقة 82 بعد تعرضه للإصابة عقب تدخل من ألكسندر أرنولد، وظهر اللاعب وهو يبكي متأثرا بشدة إصابته.

وقال تريزيغيه، عبر حسابه على ”تويتر“: ”بشكر كل الناس للي سألت عليا ومش عارف أرد عليها، الإصابة غير مطمئنة حتى الآن، أسألكم الدعاء“.

بشكر كل الناس للي سألت عليا ومش عارف ارد عليها، الإصابة غير مطمئنة حتي الآن.

اسألكم الدعاء .. Thank you all for your support, I appreciate your concern. Actually, i'm not quite sure about my injury. pic.twitter.com/Dzk6WbNvZC

— Trezeguet (@Trezeguet) April 10, 2021