رياضة

تريزيغيه بعد خروحه باكيا في مباراة أستون فيلا وليفربول: الإصابة غير مطمئنة
تاريخ النشر: 10 أبريل 2021 19:47 GMT
تاريخ التحديث: 10 أبريل 2021 21:00 GMT

تريزيغيه بعد خروحه باكيا في مباراة أستون فيلا وليفربول: الإصابة غير مطمئنة

كشف الدولي المصري محمود حسن "تريزيغيه"، نجم أستون فيلا الإنجليزي أن إصابته التي حدثت خلال مواجهة ليفربول، اليوم السبت، غير مطمئنة. وخرج تريزيغيه مصابا في

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

كشف الدولي المصري محمود حسن ”تريزيغيه“، نجم أستون فيلا الإنجليزي أن إصابته التي حدثت خلال مواجهة ليفربول، اليوم السبت، غير مطمئنة.

وخرج تريزيغيه مصابا في الدقيقة 82 بعد تعرضه للإصابة عقب تدخل من ألكسندر أرنولد، وظهر اللاعب وهو يبكي متأثرا بشدة إصابته.

وقال تريزيغيه، عبر حسابه على ”تويتر“: ”بشكر كل الناس للي سألت عليا ومش عارف أرد عليها، الإصابة غير مطمئنة حتى الآن، أسألكم الدعاء“.

وشارك تريزيغيه أساسيا وكاد أن يسجل هدفا في شباك أليسون لكن كرته ارتطمت بالقائم الأيسر.

وسجل ترينت ألكسندر-أرنولد هدفا في الوقت بدل الضائع ليقود ليفربول للفوز 2-1 على أستون فيلا، يوم السبت.

وحقق فريق المدرب يورغن كلوب فوزه الأول على أرضه في الدوري خلال 2021 بعدما سدد الظهير الأيمن ألكسندر-أرنولد كرة قوية ومتقنة من حافة منطقة الجزاء في اللحظات الأخيرة.

ووصل ليفربول إلى المركز الخامس برصيد 52 نقطة، بينما توقف رصيد أستون فيلا عند 44 نقطة في المركز العاشر.

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