ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي.. محمد صلاح يعود للصدارة

سجل الدولي المصري محمد صلاح، هدفا رائعا لفريقه ليفربول في شباك أستون فيلا، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء السبت، على ملعب ”آنفيلد“، في الجولة الـ31 للدوري الإنجليزي.

وجاء هدف صلاح في الدقيقة 56 من الشوط الثاني بعد متابعة تصدي حارس أستون فيلا للكرة ليسجل التعادل برأسه في الشباك.

وكان أستون فيلا قد تقدم أولا عن طريق أولي واتكينز في الدقيقة 43.

ورفع صلاح رصيده إلى 19 هدفا ليرتقي مجددا لصدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بجانب هاري كين، نجم توتنهام، ثم برونو فيرنانديز، نجم مانشستر يونايتد، برصيد 16 هدفا، ثم كالفيرت ليوين نجم إيفرتون، برصيد 14 هدفا.

وكانت مباراة الفريقين في الدور الأول في ”فيلا بارك“ قد انتهت بخسارة مذلة لليفربول بنتيجة 7-2.

وحقق ليفربول الفوز على ضيفه أستون فيلا 2-1 مساء السبت، ضمن الجولة الـ31 للمسابقة.

وسجل أولي واتكينز هدف أستون فيلا في الدقيقة 43، قبل أن يعادل محمد صلاح الكفة في الدقيقة 57، ثم سجل ترينت ألكسندر أرنولد هدف الفوز لصاحب الأرض في الدقيقة 91.

وارتفع رصيد ليفربول بهذا الفوز إلى 52 نقطة، فتقدم إلى المركز الرابع ”مؤقتا“، فيما تجمد رصيد أستون فيلا عند 44 نقطة في المركز العاشر، وله مباراة مؤجلة.