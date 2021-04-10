رياضة

ترتيب الدوري الإنجليزي.. ليدز يقتنص فوزا قاتلا من مانشستر سيتي ويتقدم للمركز التاسع
تاريخ النشر: 10 أبريل 2021 13:31 GMT
تاريخ التحديث: 10 أبريل 2021 14:55 GMT

ترتيب الدوري الإنجليزي.. ليدز يقتنص فوزا قاتلا من مانشستر سيتي ويتقدم للمركز التاسع

اقتنص ليدز يونايتد فوزا قاتلا من مانشستر سيتي، (2-1)، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء السبت، على ملعب "الاتحاد"، في الجولة الـ31 للدوري الإنجليزي. وتقدم

+A -A
المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

اقتنص ليدز يونايتد فوزا قاتلا من مانشستر سيتي، (2-1)، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء السبت، على ملعب ”الاتحاد“، في الجولة الـ31 للدوري الإنجليزي.

وتقدم ليدز أولا عن طريق ستيوارت دالاس في الدقيقة 42 من الشوط الأول.

وأكمل الفريق المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد ليام كوبر في الدقيقة 54.

واستفاق لاعبو مانشستر سيتي في الشوط الثاني وانهالت الهجمات على دفاع ليدز يونايتد، حتى تم كسر صمودهم في الدقيقة 77 وسجل فيران توريس التعادل.

2021-04-Capture-8

ولكن ستيوارت دالاس عاد في الدقيقة 90 ليسجل الهدف القاتل لليدز بعد هجمة منظمة رائعة.

وبهذه النتيجة، توقف رصيد سيتي عند النقطة 74 في صدارة ترتيب الجدول، وليدز يرتقي للمركز التاسع برصيد 45 نقطة.

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك
App Store Google Play