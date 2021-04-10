ترتيب الدوري الإنجليزي.. ليدز يقتنص فوزا قاتلا من مانشستر سيتي ويتقدم للمركز التاسع

اقتنص ليدز يونايتد فوزا قاتلا من مانشستر سيتي، (2-1)، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء السبت، على ملعب ”الاتحاد“، في الجولة الـ31 للدوري الإنجليزي.

وتقدم ليدز أولا عن طريق ستيوارت دالاس في الدقيقة 42 من الشوط الأول.

وأكمل الفريق المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد ليام كوبر في الدقيقة 54.

واستفاق لاعبو مانشستر سيتي في الشوط الثاني وانهالت الهجمات على دفاع ليدز يونايتد، حتى تم كسر صمودهم في الدقيقة 77 وسجل فيران توريس التعادل.

ولكن ستيوارت دالاس عاد في الدقيقة 90 ليسجل الهدف القاتل لليدز بعد هجمة منظمة رائعة.

وبهذه النتيجة، توقف رصيد سيتي عند النقطة 74 في صدارة ترتيب الجدول، وليدز يرتقي للمركز التاسع برصيد 45 نقطة.