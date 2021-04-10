غوارديولا يتمنى التوفيق لأغويرو حتى لو انتقل لناد منافس في الدوري الإنجليزي

قال المدرب الإسباني بيب غوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، إنه يتمنى التوفيق لمهاجمه الأرجنتيني سيرجيو أغويرو، الهداف التاريخي للفريق، حتى حال انضمامه لأحد الأندية المنافسة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وينتهي عقد أغويرو مع مانشستر سيتي، وأعلن النادي أن اللاعب سيرحل بنهاية الموسم الماضي، حيث يرتبط بالانتقال إلى برشلونة وباريس سان جيرمان

إلى جانب تشيلسي.

وقال غوارديولا: ”جميعنا نتمنى لسيرجيو أغويرو التوفيق. بالتأكيد أتمنى الأفضل له في آخر سنوات مسيرته الكروية“.

4️⃣ x Premier League Titles 🏆

⚽ 181 #PL Goals

🏆 7 x @EASPORTSFIFA Player of the Month awards

🔥 2014/15 @CocaCola_GB Golden Boot winner Incredible, @aguerosergiokun 👏 pic.twitter.com/Mf67jm9Bux — Premier League (@premierleague) March 29, 2021

وأضاف ”سنكون سعداء بقرار أغويرو والأفضل له ولعائلته ومسيرته، ما أفضله أنا هو ما يفضله، ما يفضله هو سيكون المفضل بالنسبة لي“.

وتابع بيب ”كل شيء يمكن أن يحدث، الأمور تتغير سريعا بطريقة إيجابية أو سلبية، الجميع يجب أن يكون مستعدا ونتمنى أن يكون أغويرو جاهزا في أسرع وقت“.

وأكمل ”أغويرو رائع ومحبوب ويملك صفات ومهارات خاصة، أفهمه وأدرك أنه بحاجة لوقت ليكون في أفضل حال“.

وخاض أغويرو 9 مباريات فقط مع مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الموسم الحالي، لكن غوارديولا عبر عن أمنياته بعودة المهاجم لأفضل مستوياته والمشاركة في ما تبقى من الموسم.

وختم المدرب الإسباني ”الأسبوع الماضي قلت إن الطريقة التي يتدرب بها أغويرو وتحركاته في مباراة ليستر سيتي الصعبة كانت جيدة. شعر بشيء ما في ساقه وتم استبداله، إنه يتحسن“.

ونال أغويرو، البالغ من العمر 32 عاما، مع مانشستر سيتي 4 ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز، ولقبا في كأس الاتحاد الإنجليزي، و5 في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، إلى جانب 3 في كأس الدرع الخيرية.

وسجل أغويرو 257 هدفا في 385 مباراة مع مانشستر سيتي، وهو الهداف التاريخي للفريق.