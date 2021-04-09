اختبأ 14 ساعة.. كشف طريقة تسلل المشجع العاري لملعب مباراة مانشستر يونايتد وغرناطة

كشفت وسائل إعلام عن طريقة دخول المشجع العاري ملعب مباراة مانشستر يونايتد الإنجليزي مع غرناطة الإسباني، في ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي.

وفوجئ لاعبو الفريقين والمشاهدين بدخول مشجع متجردا من جميع ملابسه، خلال مباراة مانشستر يونايتد مع غرناطة، أمس الخميس، على ملعب نويفو لوس كارمينيس، قبل أن تتدخل الشرطة وتلقي القبض عليه.

ووفقا لشبكة ”ESPN“ فإن الشرطة أكدت أن الرجل الذي اقتحم الملعب عاريا، تسلل إلى ملعب المباراة، الساعة 7 صباحا.

أوضحت الشبكة نقلا عن الشرطة أن الرجل اختبأ تحت لوحة قماشية لمدة 14 ساعة في انتظار بدء المباراة.

ووضع مانشستر يونايتد قدما في نصف نهائي الدوري الأوروبي بعد فوزه خارج قواعده 2/0 على غرناطة سجلهما ماركوس راشفورد وبرونو فرنانديز في الدقيقتين 31 و90 على الترتيب.

ويتجدد اللقاء بين الفريقين يوم الخميس المقبل 15 أبريل.