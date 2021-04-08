مشجع يقتحم مباراة مانشستر يونايتد وغرناطة عاريا تماما‎ (صور)

اقتحم مشجع ملعب مباراة مانشستر يونايتد ضد غرناطة، والتي تقام على ملعب “ نويفو لوس كارمينيس“، في ذهاب ربع نهائي مسابقة الدوري الأوروبي.

ورغم أن المباراة تقام بدون جماهير، فوجئ اللاعبون خلال أحداث الشوط الأول، باقتحام أحد المشجعين للملعب، وقام بالجري وسطهم وهو عار تمامًا.

وقامت الشرطة الإسبانية بالإمساك به بعد أن وقع على الأرض، وتم اقتياده إلى خارج الملعب.

ويأتي مانشستر يونايتد الإنجليزي ضيفا ثقيلا على نظيره غرناطة الإسباني في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة الدوري الأوروبي.

وجاء تشكيل المباراة كالتالي:

حراسة المرمى: دي خيا

الدفاع: فان بيساكا- ماجواير- ليندلوف- لوك شاو

الوسط: بوجبا- ماكتومناي- جيمس – برونو فيرنانديز- راشفورد

الهجوم: جرينوود

أما غرناطة فيدخل المباراة بالتشكيل الآتي:

حراسة المرمى: سيلفا

الدفاع: دياز- فاييخو – دوارتي- نيفا

الوسط: هيريرا- جونالونز- كينيدي- مونتورو- أنتونيو

الهجوم: سولدادو