"فيفا" يستعد لاستخدام "نظام آلي" للكشف عن التسلل في مونديال قطر

قال الفرنسي أرسين فينغر، إن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) سيكون مستعدًا لاستخدام نظام آلي، للكشف عن التسلل في نهائيات كأس العالم 2022، في قطر.

وقال المجلس الدولي لكرة القدم، المسؤول عن سن قوانين اللعبة الشعبية في الشهر الماضي، إنه مستمر في مراجعة القواعد الخاصة بالتسلل، وإنه يخطط لتجربة نظام جديد شبه آلي، للكشف عن التسلل، للحد من الانتظار خلال المباريات عند اللجوء لحكم الفيديو المساعد.

وقال فينغر، إنه يؤيد استخدام النظام الآلي الذي يقوم مباشرة، بإبلاغ أحد مساعدي الحكم، عند وقوع التسلل.

ونقلت صحيفة تايمز البريطانية عن فينغر، المسؤول عن قطاع التطوير في الفيفا، قوله: ”أعتقد أن النظام الآلي سيكون جاهزًا قبل 2022.

”أؤيد تمامًا استخدام النظام الآلي في كشف التسلل، ما يعني وصول الإشارة مباشرة إلى مساعد الحكم“.

وأضاف فينغر ”في المتوسط، نحن نضطر للانتظار لنحو 70 ثانية، وأحيانًا دقيقة كاملة واحدة و20 ثانية“.

وفي الشهر الماضي، دعا نجم منتخب هولندا المعتزل ماركو فان باستن، إلى الغاء التسلل قائلًا، إن اللعبة ستكون أفضل بدون التسلل.