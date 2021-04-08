"وجد مشنوقا".. الكشف عن سبب وفاة لي كولينز قائد يوفيل تاون الإنجليزي

كشفت التحقيقات عن سبب وفاة الإنجليزي لي كولينز، قائد فريق يوفيل تاون المنتمي للدرجة الخامسة والذي أعلن فريقه وفاته يوم 31 آذار / مارس الماضي.

وأكدت صحيفة “ ذا صن “ أن اللاعب البالغ من العمر 32 سنة وجد مشنوقا في غرفته بفندق ”ويست لينز“ القريب من مدينة يوفيل.

وصرح ضابط الطب الشرعي بالمحكمة أن اللاعب لي كولينز تأكدت وفاته في فندق وأنه كان لاعبا محترفا في فريق يوفيل تاون.

وبحسب التحقيقات فإن اللاعب لم يحضر تدريبات فريقه يوم 31 مارس وهو ما أدى للبحث عنه في الفندق الذي يقيم داخله واكتشفت وفاته.

وفاة لي كولينز قائد نادي يوفيل تاون الإنجليزي https://t.co/LsZwj2p8vt pic.twitter.com/G4w2MowSVW — إرم سبورت (@EremSports) April 1, 2021

وأكد الضابط أن التشريح الأولي لجثة اللاعب أكدت أنه توفي مشنوقا، في انتظار فحوصات إضافية، وسيفتح تحقيق إضافي لمعرفة سبب الوفاة والاستماع لعدة شهود. وتم تأجيل الإعلان عن ملابسات الوفاة لأجل أقصاه يوم 7 تموز / يوليو المقبل.