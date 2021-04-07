رياضة

رسميا.. مانشستر سيتي يمدد تعاقده مع دي بروين حتى 2025
تاريخ النشر: 07 أبريل 2021 9:14 GMT
تاريخ التحديث: 07 أبريل 2021 10:45 GMT

رسميا.. مانشستر سيتي يمدد تعاقده مع دي بروين حتى 2025

أعلن نادي مانشستر سيتي رسميا عن تمديد التعاقد مع النجم البلجيكي كيفين دي بروين حتى عام 2025. وكان عقد دي بروين مع سيتي ينتهي في يونيو 2023، وكانت هناك رغبة قوية

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

أعلن نادي مانشستر سيتي رسميا عن تمديد التعاقد مع النجم البلجيكي كيفين دي بروين حتى عام 2025.

وكان عقد دي بروين مع سيتي ينتهي في يونيو 2023، وكانت هناك رغبة قوية الفترة الماضية في تجديده من قبل إدارة النادي.

وكان دي بروين انتقل إلى صفوف مانشستر سيتي في صيف عام 2015 من فولفسبورغ مقابل 76 مليون يورو.

وساهم النجم البلجيكي في حصول الفريق على لقبي الدوري الإنجليزي 2018 و2019، و4 ألقاب من كأس الرابطة الإنجليزية ”كاراباو“ ولقب وحيد من كأس الاتحاد الإنجليزي.

كما فاز دي بروين بجائزة أفضل لاعب في الموسم الماضي.

وسجل دي بروين هذا الموسم 8 أهداف وصنع 16، خلال 33 مشاركة، إذ يتصدر مانشستر سيتي حاليا جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق 14 نقطة عن أقرب الملاحقين، ووصل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، ونصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، ونهائي كأس كاراباو.

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