رسميا.. مانشستر سيتي يمدد تعاقده مع دي بروين حتى 2025

أعلن نادي مانشستر سيتي رسميا عن تمديد التعاقد مع النجم البلجيكي كيفين دي بروين حتى عام 2025.

وكان عقد دي بروين مع سيتي ينتهي في يونيو 2023، وكانت هناك رغبة قوية الفترة الماضية في تجديده من قبل إدارة النادي.

وكان دي بروين انتقل إلى صفوف مانشستر سيتي في صيف عام 2015 من فولفسبورغ مقابل 76 مليون يورو.

وساهم النجم البلجيكي في حصول الفريق على لقبي الدوري الإنجليزي 2018 و2019، و4 ألقاب من كأس الرابطة الإنجليزية ”كاراباو“ ولقب وحيد من كأس الاتحاد الإنجليزي.

كما فاز دي بروين بجائزة أفضل لاعب في الموسم الماضي.

🗣 "I feel proud. I've been here for six years and this feels like home."

Kevin De Bruyne on signing a contract extension at Manchester City. pic.twitter.com/4zPq69NOuO

— Sky Sports News (@SkySportsNews) April 7, 2021