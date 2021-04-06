لماذا يفضل أغويرو تشيلسي على مجاورة صديقه ميسي في برشلونة؟‎

أشارت تقارير صحفية إنجليزية إلى أن الأرجنتيني سيرجيو أغويرو، مهاجم مانشستر سيتي، الذي سيرحل نهاية الموسم الحالي، يفضل البقاء في الدوري الإنجليزي والانتقال لتشيلسي من أجل مواصلة تحطيم الأرقام القياسية في البريميرليغ.

وتلقى أغويرو عرضا من برشلونة للانتقال له مجانا الموسم المقبل واللعب إلى جوار صديقه ليونيل ميسي، الذي لا شك سيسهم في إقناع قائد النادي الكتالوني بتجديد عقده.

لكن صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، قالت إن طموح أغويرو في تحطيم الأرقام القياسية وتسجيل المزيد من الأهداف في الدوري الإنجليزي الممتاز يقف وراء رغبته في البقاء في إنجلترا وهو ما يعزز آمال تشيلسي في الحصول على المهاجم مجانا.

رسميا: مانشستر سيتي يعلن رحيل سيرجيو أغويرو https://t.co/qKmCyPApls pic.twitter.com/0ks6G4ZG0K — إرم سبورت (@EremSports) March 29, 2021

ويتصدر تشيلسي سباق التعاقد مع المهاجم الأرجنتيني، الذي سينهي إقامته التي استمرت 10 سنوات في مانشستر هذا الصيف عندما ينتهي عقده.

ويحظى الدولي الأرجنتيني البالغ عمره 32 عاما باهتمام من برشلونة وريال مدريد وباريس سان جيرمان، لكنه يفضل البقاء في الدوري الإنجليزي، حيث يعتقد أنه لا يزال لديه الكثير ليقدمه في هذا البلد.

وقالت صحيفة ”إيفنينغ ستاندارد“ إن أغويرو، الهداف التاريخي لسيتي، يحتل حاليًا المركز الرابع في قائمة الهدافين التاريخيين للدوري الإنجليزي الممتاز، حيث سجل 181 هدفًا ويقف على بُعد ستة أهداف فقط خلف آندي كول صاحب المركز الثالث برصيد 187 هدفًا.

وقد يكون الوصول إلى رقم ألان شيرر الهداف التاريخي للبريميرليغ الذي سجل 260 هدفًا بعيد المنال بالنسبة لأغويرو، لكن عامين أو ثلاثة أعوام أخرى في إنجلترا قد تجعله يتجاوز رصيد واين روني البالغ 208 أهداف.

وسيكون أغويرو أبرز لاعب متاح مجانا في كرة القدم العالمية هذا الصيف بعد أن أعلن سيتي أنه لن يجدد عقده الشهر الماضي.

ويتطلع تشيلسي إلى تعزيز هجومه وتقديم الدعم للثنائي الألماني تيمو فيرنر وكاي هافرتز، اللذين أخفقا في قيادة هجوم البلوز منذ وصولهما مقابل مبالغ طائلة الصيف الماضي.

ويطارد تشيلسي كذلك إرلينغ هالاند، نجم بروسيا دورتموند، الذي تبلغ قيمته 154 مليون جنيه إسترليني، وسيضطر إلى التغلب على سيتي ومانشستر يونايتد وبرشلونة وريال مدريد في صراعه على الهداف البالغ عمره 20 عامًا.

كومان يرفض انضمام أغويرو إلى نادي برشلونة لـ3 أسباب https://t.co/W8R8duHD1z pic.twitter.com/CcIM4HQeUs — إرم سبورت (@EremSports) March 30, 2021

وأراد تشيلسي التعاقد مع أغويرو في عام 2011 عندما كان لاعبا في أتلتيكو مدريد، لكنه إلى جوار عدد محدود يمكنه دفع راتبه الذي يزيد عن 13 مليون جنيه إسترليني، إلى جوار مانشستر يونايتد وليفربول لكنهما ليسا مهتمين بضمه.

لن يفسد أغويرو أبدًا علاقته مع جماهير سيتي من خلال الانتقال عبر المدينة إلى المنافس المحلي يونايتد، وهدف ليفربول الرئيس هو التعاقد مع مدافع جديد هذا الصيف في ظل الاهتمام بإبراهيما كوناتي من لايبزيغ الألماني ووبن وايت من برايتون.