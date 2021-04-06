بعد وفاة والدته.. لوكاس توريرا يناشد آرسنال بالرحيل إلى بوكا جونيورز للبقاء جوار والده

وجه الأوروغواياني لوكاس توريرا، الذي يلعب مع أتلتيكو مدريد على سبيل الإعارة قادما من آرسنال، نداء إلى الفريق اللندني الذي يملك عقده، ببيعه إلى بوكا جونيورز الأرجنتيني في أقرب فرصة ممكنة، للبقاء جوار والده بعد وفاة والدته الأسبوع الماضي.

وتوفيت والدة اللاعب، ”فيفيانا دي باسكوا أكوستا“ في مدينة ”سالتو“ الواقعة غرب أوروغواي بسبب إصابتها بفيروس كورونا عن عمر ناهز 53 عاما.

ويتواجد توريرا في أوروغواي منذ عدة أيام، بعد أن منحه ناديه الإذن بالسفر بسبب تدهور حالة والدته، قبل أن توافيها المنية.

وأشارت صحيفة ”ذا صن“ البريطانية إلى أن توريرا يرغب في الانضمام إلى بوكا جونيورز الأرجنتيني ليكون قريبا من عائلته بعد وفاة والدته الأسبوع الماضي.

توريرا وفقًا للصحيفة غير سعيد في مسيرته بأوروبا، ويرغب في العودة إلى اللعب بالدوري الأرجنتيني.

كما وجه الأب ريكاردو، والد توريرا نداء إلى فريق آرسنال للسماح لنجله باللعب في الأرجنتين، حيث قال في حديث لراديو كونتيننتال: ”لوكاس يعاني كثيرًا لكونه وحيدًا هناك في أوروبا، ونرى كيف يمكننا البقاء معه حتى نهاية الموسم“.

وأضاف: ”عندما تفقد شخصًا عزيزًا كما حدث لنا، تدرك أن الحياة تمر بك على الجانب الآخر، إذا كان لوكاس يريد أن يأتي إلى بوكا، دعوه يأتي“.

وتابع: ”نريد حسم رحيله من آرسنال أولا ثم الجلوس مع بوكا، إذا كانوا يعتقدون أنه من الملائم أن يكون لوكاس مطلوبا فسوف يستنفدون الموارد للتوصل إلى اتفاق“.

ويرتبط توريرا صاحب الـ25 عامًا مع آرسنال بعقد يمتد حتى يونيو 2023، ويلعب في أتلتيكو مدريد هذا الموسم على سبيل الإعارة.