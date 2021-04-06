تفاوض مع هالاند وسيقيل زيدان.. إنريكي ريكيلمي يبدأ حملته لرئاسة لريال مدريد

أجرى رجل الأعمال الإسباني الشاب إنريكي ريكيلمي، الذي يطمح لخلافة فلورنتينو بيريز في رئاسة ريال مدريد، مقابلة مع برنامجي إلبارتيدازو وراديو ماركا، إذ قال إن زيدان لن يكون مدربه إذا فاز في الانتخابات المقبلة لعملاق الرياضة الإسبانية والعالمية.

وفتح باب الترشح لرئاسة ريال مدريد بدءا من الـ3 حتى الـ 12 من أبريل الجاري مع وجوب استيفاء المطالب وهي أن يكون المرشح إسباني الجنسية ولديه عضوية مستمرة لمدة 20 عاما وأن يصادق على 15% من ميزانية النادي، وهو ما يمتلكه المرشح الشاب الذي أعلن ترشحه بالفعل.

وقال ريكيلمي ”زيدان لن يكون مدربي، نفكر في ملف شخصي آخر بإستراتيجية أخرى، أنا شخصيا أحب كلوب كثيرا وراؤول يؤدي بشكل جيد للغاية مع الكاستيا، وسيتم تقدير الأمر.

كما أشار ريكيلمي إلى مفاوضات تمت بالفعل مع محيط هالاند حيث كشف ”تحدث مديري العام الرياضي المحتمل مع مينو رايولا يوم الأربعاء الماضي. لقد سألنا للتو عن وضع هالاند وأبلغنا رايولا، سيحصلون على سعر قوي جدا لبروسيا دورتموند، النادي الألماني مهتم ببقاء اللاعب لمدة عام إضافي“.

وتابع : ”لم يطلب منا رايولا 20 مليونا لنفسه و 20 مليونا أخرى لوالده كعمولة“.



وعن العملية الإنتخابية ذاتها قال ريكيلمي: ”بشكل غير متوقع، دعا فلورنتينو بيريز إلى انتخابات منتصف الموسم، من الذي لم يتفاجأ؟ الأسبوع الذي نلعب فيه ضد ليفربول وعلى وشك اللعب ضد برشلونة، مع انتشار وباء وفي مرحلة متأرجحة من التطعيم ضد كورونا، كان بإمكاني أن أتوقع الكثير من الأشياء، لكنني لم أتوقع مثل هذا التصرف، سألوني عن ما يمكن أن يفعله فلورنتينو لإيذائي وقلت: ”إذا أراد شخص ما القيام بشيء ضار، فسيكون ذلك دعوة للانتخابات“.

وتابع :“بمجرد أن سمع اسمي بعد يومين أعلن انتخابات.. لقد طلبت من المجلس الانتخابي عدة استفسارات لتقدم لي بالبريد ولم يردوا علي ”.

وواصل المرشح الشاب: ”لو كانت الانتخابات في يونيو ، كنت سأكون مرشحا بنسبة 100٪. كنت أود تقديم نفسي لكن الأمر أصبح معقدا للغاية.

وتابع :“في أغسطس المقبل سأكون عضوا بريال مدريد لمدة 21 عاما ولديّ ثروة أكثر من 90 مليون يورو المطلوبة كخطاب ضمان، تبلغ قيمة الجزء الأمريكي اللاتيني من شركتي 250 مليونا ولدي جزء أوروبي أكبر“.

وتحدث ريكيلمي عن إمكانية عودة كريستيانو رونالدو إلى ريال مدريد: ”وضعت على الطاولة أن نستعيد كريستيانو، لأنه مثل يحتذى لكرة القدم وريال مدريد. لا يوجد لاعبون كبار أو شباب، هناك لاعبون جيدون أو سيئون“.

وعن التعاقد مع مبابي: ”نحلم بالطبع بالتعاقد معه لكن علينا إدراك حسابات النادي جيدا أولا“.

وشدد المرشح الأبرز لفلورنتينو بيريز على أنه سيجدد عقد سيرجيو راموس على الفور لو فاز برئاسة النادي.