ترتيب الدوري الإنجليزي: مانشستر يونايتد يقلب تأخره أمام برايتون وتوتنهام يتعادل أمام نيوكاسل

قلب فريق مانشستر يونايتد تأخره أمام نظيره برايتون، وخطف فوزًا غاليًا بنتيجة 2-1 في إطار مباريات الجولة الـ30 من الدوري الإنجليزي ملعب “ أولد ترافورد ”.

وتقدم برايتون عن طريق اللاعب داني ويلبيك في الدقيقة ”13“، لينتهي الشوط الأول بتقدم الضيوف.

ونجح ماركوس راشفورد بتسجيل هدف التعادل للشياطين الحمر في الدقيقة 62.

وفي الدقيقة ”83“ سجل ماسون جرينوود هدف الفوز لصالح مانشستر يونايتد من رأسية قوية، لينتهي اللقاء 2-1 لأصحاب الأرض.

وبهذا الفوز رفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 60 نقطة في المركز الثاني، وبفارق 14 نقطة عن مانشستر سيتي، بينما تجمّد رصيد برايتون عند 32 نقطة في المركز السادس عشر.

#مانشستر_يونايتد يقلب الطاولة من 0/1 إلى فوز 2/1 على برايتون

يونايتد يملك 60 نقطة في المركز الثاني

على لائحة ترتيب #الدوري_الإنجليزي#إرم_سبورت pic.twitter.com/JY7WNXfQsj — إرم سبورت (@EremSports) April 4, 2021

نيوكاسل يفرض التعادل على توتنهام

وفي نفس الجولة خسر توتنهام هوتسبير نقطتين ثمينتين في صراع المراكز المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا، بعد تعادله الإيجابي مع مضيفه نيوكاسل يونايتد بهدفين لمثلهما.

وسجل نيوكاسل أول أهداف اللقاء عند الدقيقة 28 بقدم المهاجم البرازيلي جولينتون، قبل أن يتمكن توتنهام من إدراك التعادل سريعًا عبر المهاجم هاري كين، الذي استغل تباطؤ المدافعين في إبعاد الكرة ليُسكنها الشباك بعد دقيقتين فقط.

ومنح هدف التعادل توتنهام الحافز لمواصلة الضغط على خصمه، وعند الدقيقة الـ 34 تلقّى هاري كين كرة داخل منطقة الجزاء وسددها على يمين حارس نيوكاسل مارتين دوبرافكا ليعلن هدف التقدم لفريقه والثاني له في المباراة.

وبقيت النتيجة على حالها حتى الدقيقة 85 التي عرفت تسجيل نيوكاسل لهدف التعادل إثر هجمة سريعة أنهاها جوزيف ويلوك في مرمى هوجو لوريس.

وبهذا صعد توتنهام هوتسبير إلى المركز الخامس برصيد 49 نقطة بفارق نقطتين عن تشيلسي الرابع، فيما بقي نيوكاسل يونايتد في المركز السابع عشر برصيد 29 نقطة.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي: