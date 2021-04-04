ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي.. هاري كين يتفوق على محمد صلاح

سجل النجم الإنجليزي هاري كين هدفين لفريقه توتنهام أمام نيوكاسل يونايتد، في المباراة التي تجمع الفريقين في الجولة الـ30 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ووضع جولينتون نيوكاسل يونايتد في المقدمة في الدقيقة 28، وتعادل هاري كين في الدقيقة 30، قبل أن يعود ويسجل الهدف الثاني له ولتوتنهام في الدقيقة 34.

ورفع هاري كين رصيده إلى 19 هدفا، ويتصدر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز، ويتفوق بهدف على النجم المصري محمد صلاح، الذي سجل هدفا في فوز ليفربول 3/0 على آرسنال أمس السبت.

ويأتي بعدهما ويأتي برونو فرنانديز لاعب مانشستر يونايتد في المركز الثالث وفي جعبته 16 هدفا، ويتبعه كالفيرت نجم إيفرتون مع باتريك بامفورد لاعب ليدز يونايتد في المركز الرابع، وسجل كل منهما 14 هدفا.

وفيما يلي ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي:

1. هاري كين، توتنهام، 19 هدفا.

2. محمد صلاح، ليفربول، 18 هدفا.

3. برونو فرنانديز، مانشستر يونايتد، 16 هدفا.

4. دومينيك كالفيرت ليوين (إيفرتون)، باتريك بامفورد (ليدز يونايتد)، ولكل منهما 14 هدفا.

5. هيونغ مين سون، توتنهام، 13 هدفا.