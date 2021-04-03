ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي.. محمد صلاح ينفرد بالصدارة

سجل الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، هدفا رائعا لفريقه في شباك آرسنال، في اللقاء الذي يجمع الفريقين، مساء السبت، في الجولة الـ30 للدوري الإنجليزي.

جاء هدف صلاح في الدقيقة 68 بعد مجهود واستخلاص رائع للكرة وتسجيله من بين أقدام حارس آرسنال.

ورفع صلاح رصيده في صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي إلى 18 هدفا، ويأتي خلفه هاري كين نجم توتنهام برصيد 17 هدفا، ثم برونو فيرنانديز نجم مانشستر يونايتد، برصيد 16 هدفا.

وبمشاركة صلاح في لقاء اليوم، فقد وصل إلى مباراته رقم 150 في الدوري الإنجليزي.

وشارك محمد صلاح في 13 مباراة في الدوري الإنجليزي رفقة تشيلسي، بينما جاءت غالبية مبارياته في البطولة بقميص ليفربول (136 مباراة).

واقتنص ليفربول فوزا مهما على آرسنال بثلاثة أهداف دون رد، مساء اليوم السبت، في المباراة التي احتضنها ملعب الإمارات في قمة لقاءات الجولة رقم 30 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل ثلاثية ليفربول كل من دييغو جوتا في الدقيقتين (64- 82) ومحمد صلاح في الدقيقة (68).

وبتلك النتيجة رفع ليفربول رصيده إلى 49 نقطة ليرتقي إلى المركز الخامس، بينما تجمد رصيد آرسنال عند 42 نقطة في المركز التاسع.