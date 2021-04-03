رياضة

ترتيب الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يسقط ليستر ويحلق في الصدارة
تاريخ النشر: 03 أبريل 2021 18:25 GMT
تاريخ التحديث: 03 أبريل 2021 19:45 GMT

ترتيب الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يسقط ليستر ويحلق في الصدارة

حقق فريق مانشستر سيتي فوزا مهما على نظيره ليستر سيتي بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم السبت، في إطار الجولة الـ30 للدوري الإنجليزي. سجل

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

حقق فريق مانشستر سيتي فوزا مهما على نظيره ليستر سيتي بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم السبت، في إطار الجولة الـ30 للدوري الإنجليزي.

سجل ثنائية سيتي بينجامين ميندي وغابرييل خيسوس في الدقيقتين 58 و74.

وتابع ميندي كرة مبعدة من دفاعات ليستر داخل منطقة الجزاء، ليراوغ ألبرايتون ويسدد كرة سكنت شباك شمايكل في الدقيقة 58.

وجاء الهدف الثاني في الدقيقة 74، بعدما مرر دي بروين بينية لجيسوس الذي انفرد بشمايكل، ولكنه فضل التمرير إلى جواره حيث سترلينغ الذي تلاعب بدوره بدفاعات ليستر وأعادها إلى جيسوس مرة أخرى ليسجل بسهولة في الشباك.

وفشل لاعبو ليستر سيتي في اللحاق بنتيجة المباراة، ولم يستطيعوا هز شباك البرازيلي إديرسون حارس السيتي.

وبات سيتي يحتاج إلى 11 نقطة على الأكثر من آخر سبع مباريات لضمان إحراز اللقب للمرة الثالثة في أربعة مواسم.

وأصبح رصيد سيتي 74 نقطة من 31 مباراة، بينما يملك مانشستر يونايتد صاحب المركز الثاني 57 نقطة من 29 مباراة، ثم ليستر وله 56 نقطة من 30 مباراة.

وفي الصراع على التأهل إلى دوري الأبطال، فإن ليستر يتقدم بسبع نقاط على وست هام يونايتد صاحب المركز الخامس.

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