ترتيب الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يسقط ليستر ويحلق في الصدارة

حقق فريق مانشستر سيتي فوزا مهما على نظيره ليستر سيتي بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم السبت، في إطار الجولة الـ30 للدوري الإنجليزي.

سجل ثنائية سيتي بينجامين ميندي وغابرييل خيسوس في الدقيقتين 58 و74.

وتابع ميندي كرة مبعدة من دفاعات ليستر داخل منطقة الجزاء، ليراوغ ألبرايتون ويسدد كرة سكنت شباك شمايكل في الدقيقة 58.

وجاء الهدف الثاني في الدقيقة 74، بعدما مرر دي بروين بينية لجيسوس الذي انفرد بشمايكل، ولكنه فضل التمرير إلى جواره حيث سترلينغ الذي تلاعب بدوره بدفاعات ليستر وأعادها إلى جيسوس مرة أخرى ليسجل بسهولة في الشباك.

نهاية المباراة | مانشستر سيتي 2 – 0 ليستر سيتي #إرم_سبورت pic.twitter.com/BnksEx73s5 — إرم سبورت (@EremSports) April 3, 2021

وفشل لاعبو ليستر سيتي في اللحاق بنتيجة المباراة، ولم يستطيعوا هز شباك البرازيلي إديرسون حارس السيتي.

وبات سيتي يحتاج إلى 11 نقطة على الأكثر من آخر سبع مباريات لضمان إحراز اللقب للمرة الثالثة في أربعة مواسم.

وأصبح رصيد سيتي 74 نقطة من 31 مباراة، بينما يملك مانشستر يونايتد صاحب المركز الثاني 57 نقطة من 29 مباراة، ثم ليستر وله 56 نقطة من 30 مباراة.

وفي الصراع على التأهل إلى دوري الأبطال، فإن ليستر يتقدم بسبع نقاط على وست هام يونايتد صاحب المركز الخامس.