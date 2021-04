رغم رحيل أغويرو.. مانشستر سيتي قد لا يتعاقد مع مهاجم جديد

قال المدرب الإسباني بيب غوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي إنه ربما لا يتعاقد مع مهاجم جديد للموسم المقبل رغم رحيل هدافه التاريخي، الأرجنتيني سيرجيو أغويرو بنهاية الموسم الحالي.

وأعلن مانشستر سيتي رحيل أغويرو بنهاية عقده في يونيو المقبل، حيث سيكون النجم الأرجنتيني قد أكمل عقدا كاملا مع الفريق.

وحتى الآن سجل أغويرو 257 هدفا خلال 384 مباراة، وبات الهداف التاريخي للفريق، علما أنه سيبلغ من العمر 33عاما في يونيو المقبل.

وحصل أغوير مع مانشستر سيتي على 3 ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز، ولقب في كأس الاتحاد الإنجليزي، و5 في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، إلى جانب 3 في كأس الدرع الخيرية.

PEP 💬 Liam (Delap) is doing incredibly well – we are in touch with Enzo Maresca to see how (EDS players) are developing. Next season he will be with us, training with us every day.

— Manchester City (@ManCity) April 2, 2021