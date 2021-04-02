رغم رحيل أغويرو.. مانشستر سيتي قد لا يتعاقد مع مهاجم جديد

قال المدرب الإسباني بيب غوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي إنه ربما لا يتعاقد مع مهاجم جديد للموسم المقبل رغم رحيل هدافه التاريخي، الأرجنتيني سيرجيو أغويرو بنهاية الموسم الحالي.

وأعلن مانشستر سيتي رحيل أغويرو بنهاية عقده في يونيو المقبل، حيث سيكون النجم الأرجنتيني قد أكمل عقدا كاملا مع الفريق.

وحتى الآن سجل أغويرو 257 هدفا خلال 384 مباراة، وبات الهداف التاريخي للفريق، علما أنه سيبلغ من العمر 33عاما في يونيو المقبل.

وحصل أغوير مع مانشستر سيتي على 3 ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز، ولقب في كأس الاتحاد الإنجليزي، و5 في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، إلى جانب 3 في كأس الدرع الخيرية.

PEP 💬 Liam (Delap) is doing incredibly well – we are in touch with Enzo Maresca to see how (EDS players) are developing. Next season he will be with us, training with us every day. — Manchester City (@ManCity) April 2, 2021

وقال غوارديولا: ”لا أدري ما الذي سيحدث لكن في ظل أسعار اللاعبين الحالية فإننا لن نتعاقد مع أي مهاجم“.

وبرحيل أغويرو سيملك مانشستر سيتي لاعبا وحيدا الآن في مركز رأس الحربة هو البرازيلي غابرييل جيسوس.

ويرتبط مانشستر سيتي بالتعاقد مع المهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند نجم بروسيا دورتموند الألماني، لكن غوارديولا قلل من شأن هذه التكهنات.

وأضاف بيب: ”أصبح الأمر مستحيلا، لا يمكننا دفع كل هذه الأموال، نحن كبقية الأندية نعاني ماليا، لدينا غابرييل جيسوس وفيران توريس الذي يقدم أداء رائعا وكذلك رحيم سترلينغ، ربما لا نتعاقد مع مهاجم“.

ويتصدر مانشستر سيتي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 71 نقطة من 30 مباراة، متقدما بـ14 نقطة على الثاني مانشستر يونايتد الذي لعب مباراة أقل.

ويلعب مانشستر سيتي مع ليستر سيتي غدا السبت، على ملعب ووكرز، وقد أشاد غوارديولا بالمهاجم كليتشي إيهيناتشو لاعب ليستر الذي سبق أن لعب للسيتي.

وقال غوارديولا ”إنه رائع، يملك موهبة كبيرة، كان معنا وهو في عمر صغير وأعتقد أنه بوجود غابرييل جيسوس لا يوجد له متسع مع الفريق“.

وأضاف: ”إيهيناتشو يتمتع بشخصية ساحرة ولدي علاقة جيدة معه، أنا سعيد لتألقه، يلعب بفعالية في الثلث الأخير من الملعب ويجيد هز الشباك“.