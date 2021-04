شروط توتنهام تجبر هاري كين على البقاء وتأجيل فكرة الرحيل

ذكرت صحيفة ”ذا صن“ البريطانية، أن هاري كين نجم وهداف توتنهام يستعد للبقاء في فريقه؛ نظرا لرفض إدارة الفريق بيعه لفريق منافس في الدوري الإنجليزي الممتاز، ومطالبتها بمبلغ 175 مليون جنيه إسترليني للأندية الراغبة في ضمه من خارج إنجلترا.

وأكدت الصحيفة أن الطريقة الوحيدة لخروج هاري كين من توتنهام الصيف القادم، هي دفع فريق أوروبي كبير مبلغ 175 مليون يورو لضمه، وهو مبلغ كبير وخيالي صعب دفعه في فترة الأزمة التي تعانيها كرة القدم العالمية بسبب انتشار فيروس كورونا، وغياب الجماهير وتراجع الإيرادات.

It has been a long and hardworking road to recovery but it will feel so good to be back out there playing on Friday for a number of reasons. 💪⚽️ pic.twitter.com/Y2SyVURKiu

— Harry Kane (@HKane) June 15, 2020