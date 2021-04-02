شروط توتنهام تجبر هاري كين على البقاء وتأجيل فكرة الرحيل

ذكرت صحيفة ”ذا صن“ البريطانية، أن هاري كين نجم وهداف توتنهام يستعد للبقاء في فريقه؛ نظرا لرفض إدارة الفريق بيعه لفريق منافس في الدوري الإنجليزي الممتاز، ومطالبتها بمبلغ 175 مليون جنيه إسترليني للأندية الراغبة في ضمه من خارج إنجلترا.

وأكدت الصحيفة أن الطريقة الوحيدة لخروج هاري كين من توتنهام الصيف القادم، هي دفع فريق أوروبي كبير مبلغ 175 مليون يورو لضمه، وهو مبلغ كبير وخيالي صعب دفعه في فترة الأزمة التي تعانيها كرة القدم العالمية بسبب انتشار فيروس كورونا، وغياب الجماهير وتراجع الإيرادات.

It has been a long and hardworking road to recovery but it will feel so good to be back out there playing on Friday for a number of reasons. 💪⚽️ pic.twitter.com/Y2SyVURKiu — Harry Kane (@HKane) June 15, 2020

ويشعر هاري كين بكون الوقت قد حان للرحيل عن توتنهام من أجل الفوز بالألقاب والبحث عن تحدٍ جديد رغم عشقه لفريقه وحماسه السابق من أجل قيادته للفوز.

ولا يرغب توتنهام في التخلي عن نجمه؛ ولذلك فهو يضع العراقيل أمامه للرحيل من خلال رفض بيعه لفريق منافس محلي، وطلب مبلغ مالي تعجيزي للأندية الأجنبية.

وأكدت الصحيفة أن دانييل ليفي رئيس توتنهام لن يجلس على طاولة المفاوضات مع أي نادٍ إنجليزي رغم كون بعضها قادر على تلبية مطالبه المالية، ويعرف مسبقا أن الأزمة المالية بسبب كورونا تجعل مبلغ 175 مليون جنيه إسترليني صعبا على الأندية الكبرى في أوروبا.

وحسب الصحيفة، فإن ريال مدريد يبقى الفريق الوحيد خارج إنجلترا الذي يهتم بهاري كين، ويعرف أن اللاعب لا يمانع في خوض تجربة في الدوري الإسباني، لكن الفريق الإسباني لا يستطيع دفع المبلغ الكبير في الصيف القادم.

ويعرف هاري كين أن خروجه من توتنهام في الصيف القادم لن يكون سهلا، ولن تقوم الإدارة بالتنازل لمنحه فرصة الرحيل، وأن دخول المعركة مع الإدارة هي الطريقة الوحيدة لفرضه الخروج الصيف القادم.