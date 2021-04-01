رياضة

وفاة لي كولينز قائد نادي يوفيل تاون...
تاريخ النشر: 01 أبريل 2021 19:32 GMT
تاريخ التحديث: 01 أبريل 2021 21:20 GMT

وفاة لي كولينز قائد نادي يوفيل تاون الإنجليزي

أعلن نادي يوفيل تاون الناشط في دوري الدرجة الخامسة الإنجليزي لكرة القدم وفاة قائده لي كولينز عن عمر يناهز 32 عاما. وأصدر نادي يوفيل تاون بيانا على موقعه الرسمي

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أعلن نادي يوفيل تاون الناشط في دوري الدرجة الخامسة الإنجليزي لكرة القدم وفاة قائده لي كولينز عن عمر يناهز 32 عاما.

وأصدر نادي يوفيل تاون بيانا على موقعه الرسمي نعى فيه قائده، وقال: ”يعتصرنا الحزن جميعا لوفاة القائد لي كولينز، توفي لي أمس ونتقدم بخالص العزاء لأسرته وأصدقائه“.

وأضاف النادي في بيانه: ”نطلب من الجميع احترام خصوصية الأسرة في هذا الوقت، لن يدلي النادي بأي تعليق آخر حاليًا“.

 

ولم يكشف النادي عن سبب وفاة المدافع كولينز.

وخاض كولينز مباراته الأخيرة مع يوفيل تاون في السادس من فبراير ضد ستوكبورت كاونتي، وتعرض للطرد.

يذكر أن كولينز بدأ مسيرته كلاعب في ولفرهامبتون، ولعب أيضًا مع كل من هيريفورد وبورت فايل وبارنسلي وشروزبري ونورثامبتون ومانسفيلد وفورست جرين.

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