وفاة لي كولينز قائد نادي يوفيل تاون الإنجليزي

أعلن نادي يوفيل تاون الناشط في دوري الدرجة الخامسة الإنجليزي لكرة القدم وفاة قائده لي كولينز عن عمر يناهز 32 عاما.

وأصدر نادي يوفيل تاون بيانا على موقعه الرسمي نعى فيه قائده، وقال: ”يعتصرنا الحزن جميعا لوفاة القائد لي كولينز، توفي لي أمس ونتقدم بخالص العزاء لأسرته وأصدقائه“.

وأضاف النادي في بيانه: ”نطلب من الجميع احترام خصوصية الأسرة في هذا الوقت، لن يدلي النادي بأي تعليق آخر حاليًا“.

Rest in peace, Lee Collins. 1988-2021 #YTFC — Yeovil Town FC (@YTFC) April 1, 2021

ولم يكشف النادي عن سبب وفاة المدافع كولينز.

وخاض كولينز مباراته الأخيرة مع يوفيل تاون في السادس من فبراير ضد ستوكبورت كاونتي، وتعرض للطرد.

يذكر أن كولينز بدأ مسيرته كلاعب في ولفرهامبتون، ولعب أيضًا مع كل من هيريفورد وبورت فايل وبارنسلي وشروزبري ونورثامبتون ومانسفيلد وفورست جرين.