ذا صن: مانشستر سيتي لم يغلق ملف ليونيل ميسي

ذكرت صحيفة ”ذا صن“ البريطانية أن مانشستر سيتي لم يغلق ملف التعاقد مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي خلافا لما نشرته الصحافة الكاتالونية والإسبانية أخيرا، رغم اهتمام الفريق بالمهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند لاعب بروسيا دورتموند.

وحسب مصادر الصحيفة البريطانية فالنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لا يستبعد الرحيل لملعب الاتحاد كما أن المدرب الإسباني بيب غوارديولا يضعه ضمن لائحة أهدافه الموسم المقبل.

ويراقب مانشستر سيتي وضع النجم الأرجنتيني، ويعرف أنه لم يفتح بعد باب المفاوضات مع إدارة برشلونة الجديدة لتجديد عقده؛ ما يبقي الباب مفتوحا لخروجه الصيف المقبل في صفقة انتقال حر نحو الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويعرف الفريق الإنجليزي أن برشلونة لا يملك المال حاليا ويعيش أزمة اقتصادية كبيرة، لذلك فالإدارة الجديدة برئاسة خوان لابورتا ستجد صعوبة في توفير سيولة مالية لبناء مشروع جديد يقنع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بالبقاء.

وأكدت الصحيفة أن بيب غوارديولا، يخطط لصفقة كبيرة في الصيف المقبل، ويضع ضمن أهدافه -أيضا- النجم الإنجليزي جاك غراليش نجم أستون فيلا والذي تقدر قيمته بنحو 100 مليون جنيه إسترليني.

ويبحث مانشستر سيتي عن هداف يعوض رحيل نجمه وهدافه التاريخي الأرجنتيني سيرجيو أغويرو بنهاية الموسم الحالي، ورغم اهتمامه بالنرويجي إيرلينغ هالاند لكنه سيجد صعوبة في ضمه بالنظر لرغبة بروسيا دورتموند الحفاظ عليه ولوجود أندية تنافس بقوة على التعاقد معه.