رياضة

أصيب بنزيف في الأنف.. لاعب ليفربول...
تاريخ النشر: 31 مارس 2021 20:43 GMT
تاريخ التحديث: 31 مارس 2021 22:00 GMT

أصيب بنزيف في الأنف.. لاعب ليفربول يتورط في مشاجرة بعد خسارة منتخب بلاده (فيديو وصور)

شهدت مباراة منتخب إنجلترا ضد كرواتيا ببطولة أوروبا تحت 21 عامًا أحداثًا مثيرة، بطلها كيرتس جونز لاعب المنتخب الإنجليزي وليفربول. وانتهت المباراة بفوز المنتخب

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المصدر: فريق التحرير ـ إرم نيوز‎

شهدت مباراة منتخب إنجلترا ضد كرواتيا ببطولة أوروبا تحت 21 عامًا أحداثًا مثيرة، بطلها كيرتس جونز لاعب المنتخب الإنجليزي وليفربول.

وانتهت المباراة بفوز المنتخب الإنجليزي 2/1، وأحرز كيرتس جونز هدفًا، ولكن لم يكن الفوز كافيًا لتأهل الأسود الثلاثة إلى دور خروج المغلوب، حيث كان يلزمهم الفوز على كرواتيا بفارق هدفين على الأقل.

كيرتس جونز ”الغاضب“ من النتيجة كان بطل تلك الأحداث، حيث أحرز هدفًا، ثم تعرض للطرد بعد نهاية المباراة، بعد أن استفزته احتفالات الكروات بالتأهل، ودخل في مشادة مع لاعب من كرواتيا وحاول زملاؤه والجهاز الفني تهدئته وكبح جماحه.

وخلال احتفال لاعبي كرواتيا دخل كيرتس جونز في مشادة قوية مع الظهير الأيسر لكرواتيا دوماجوج براداريتش، الذي تدخل زملاؤه على الفور ووقعت مشادة كبيرة بين الطرفين.

 

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وبعد أن تم فصل الطرفين عاد جونز إلى الملعب، وتشاجر مع الكروات مرة أخرى، ما أدى إلى إصابته بنزيف في الأنف.

وفي حديثه بعد المباراة، قال إيدي بوثرويد، مدرب إنجلترا تحت 21 عامًا، إن ما حدث مجرد نرفزة ملعب.

وقال: ”ما حدث هو أن فريقًا يقفز للاحتفال بين واحد أو اثنين من أولادنا، إنه موقف عاطفي للغاية حيث يمكن أن تحدث أشياء صعبة، ولم يكن هناك موقف عنصري على الإطلاق“.

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