ذا صن: صفقة هالاند ستكلف مانشستر سيتي أكثر من 300 مليون جنيه إسترليني

سيتعين على مانشستر سيتي أن يدفع 600 ألف جنيه إسترليني كراتب أسبوعي للتعاقد مع إرلينغ هالاند، مهاجم بروسيا دورتموند، في صفقة ستكلف متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز أكثر من 300 مليون جنيه إسترليني.

وذكرت صحيفة ”ذا صن“ البريطانية في تقرير حصري، أن النجم النرويجي، البالغ من العمر 20 عاما والذي ستتكلف صفقة انتقاله هذا الصيف أكثر من 150 مليون جنيه إسترليني، يريد أن يصبح اللاعب الأعلى أجرا في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز.

وحال موافقة سيتي على طلبات مهاجم دورتموند سيحصل على رواتب مجموعها 156 مليون جنيه إسترليني خلال عقد مدته 5 سنوات؛ ما يجعل الصفقة الإجمالية لهالاند تتجاوز 300 مليون جنيه إسترليني.

وباريس سان جيرمان هو النادي الوحيد الآخر القادر على الاقتراب من هذا النوع من العروض الباهظة.

Man City will have to pay Erling Haaland £600,000 A WEEK if they pull off stunning £300million transfer packagehttps://t.co/XvlFZ2VLQ9 — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) March 30, 2021

ولا شك أن سيتي في حاجة ماسة إلى مهاجم جديد بعد التأكد من رحيل هدافه التاريخي سيرجيو أغويرو هذا الصيف.

ويعتبر بيب غوارديولا، المدير الفني لسيتي، من أشد المعجبين بهاري كين، مهاجم توتنهام هوتسبير، لكن النادي اللندني لم يتجاوب مع سيتي الصيف الماضي، إذ يعتقدون أن توتنهام سيجعل الأمر مستحيلا على قائد إنجلترا، حتى لو أراد الرحيل.

لذا يركز سيتي الآن على التعاقد مع هالاند، الذي حقق نجاحا هائلا في بروسيا دورتموند.

ويطالب مينو رايولا، وكيل أعمال النجم النرويجي الشاب، بمبلغ لا يصدق لأنه يدرك أن من يحصل على خدمات موكله هيتفوق على العديد من الأندية الكبرى الخاطبة وده.

وكلف هالاند دورتموند 19.5 مليون جنيه إسترليني فقط في ديسمبر/كانون الأول 2019 ووضع شرطا جزئيا في حال رحيله عام 2022 قد يصل إلى 100 مليون يورو (85 مليون جنيه إسترليني).

ESPN: بروسيا دورتموند يحدد سعر بيع إيرلينغ هالاند https://t.co/pk3xfXmPpU pic.twitter.com/lTSELasURr — إرم سبورت (@EremSports) March 26, 2021

ويأمل دورتموند في الاحتفاظ بهالاند هذا الصيف، لكنهم اعترفوا باستعدادهم لبيعه إذا حصلوا على عرض بقيمة 180 مليون يورو (154 مليون جنيه إسترليني) وقد طلب المهاجم الشاب بالفعل الرحيل في نهاية الموسم.

ولدى سيتي بالتأكيد المال الكافي لإتمام مثل هذه الصفقة، على الرغم من أن الصفقة بأكملها ستكلف مبلغا مذهلا، كما أن انتقال هالاند يعني أنه من غير المرجح أن يحاول سيتي التعاقد مع ليونيل ميسي، قائد برشلونة.

وألمح رايولا إلى أنه لن يدع خلافاته السابقة مع غوارديولا تفسد أي تحرك محتمل نحو التعاقد مع هالاند.

واختلف الثنائي بسبب تعامل غوارديولا مع زلاتان إبراهيموفيتش أحد موكلي رايولا، حينما كان في برشلونة، وقال رايولا لصحيفة ”ذا أثليتيك“: ”لقد أغلقت الصفقة منذ وقت طويل. الجميع يعرف ما أفكر به شخصيا“.

هالاند نجح في تسجيل 33 هدفا في 31 مباراة لعبها مع دورتموند بكل البطولات هذا الموسم حتى الآن.