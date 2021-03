ذا صن: صفقة هالاند ستكلف مانشستر سيتي أكثر من 300 مليون جنيه إسترليني

سيتعين على مانشستر سيتي أن يدفع 600 ألف جنيه إسترليني كراتب أسبوعي للتعاقد مع إرلينغ هالاند، مهاجم بروسيا دورتموند، في صفقة ستكلف متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز أكثر من 300 مليون جنيه إسترليني.

وذكرت صحيفة ”ذا صن“ البريطانية في تقرير حصري، أن النجم النرويجي، البالغ من العمر 20 عاما والذي ستتكلف صفقة انتقاله هذا الصيف أكثر من 150 مليون جنيه إسترليني، يريد أن يصبح اللاعب الأعلى أجرا في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز.

وحال موافقة سيتي على طلبات مهاجم دورتموند سيحصل على رواتب مجموعها 156 مليون جنيه إسترليني خلال عقد مدته 5 سنوات؛ ما يجعل الصفقة الإجمالية لهالاند تتجاوز 300 مليون جنيه إسترليني.

وباريس سان جيرمان هو النادي الوحيد الآخر القادر على الاقتراب من هذا النوع من العروض الباهظة.

Man City will have to pay Erling Haaland £600,000 A WEEK if they pull off stunning £300million transfer packagehttps://t.co/XvlFZ2VLQ9

— The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) March 30, 2021