البحريني عبد الرحمن الجسمي يستحوذ على نادي ويجان الإنجليزي

اكتملت عملية استحواذ رجل الأعمال البحريني عبد الرحمن الجسمي على نادي ويجان أتليتيك المتعثر ماليًا، وينافس في الدرجة الثالثة في إنجلترا بعد موافقة رابطة كرة القدم الإنجليزية.

ووافقت إدارة النادي على عرض من كونسورتيوم بحريني، في وقت سابق من شهر مارس/آذار الحالي، وذلك بعد فشل صفقة استحواذ سابقة، في بداية يناير/كانون الثاني، من العام الحالي.

وأعلن النادي عبر موقعه الرسمي على الإنترنت أن شركة ”فينكس 2021 ليمتيد“ أصبحت المالك الجديد لنادي ويجان بعد اكتمال كافة الإجراءات المطلوبة، وموافقة رابطة الدوري الإنجليزي.

🇧🇭 A new era begins… #wafc 🔵⚪️

وفي يوم تاريخي لنادي ويجان أتليتيك لكرة القدم، قال طلال الحماد الرئيس الجديد للنادي:“هذه بداية فصل جديد في تاريخ ويجان أتليتيك، ونشعر بالفخر والسعادة في فينكس 2021 ليمتيد لإتمام عملية الاستحواذ، وأود أن أهنئ السيد الجسمي، وكل من شارك في استكمال هذا الاستحواذ الجديد، والواعد“.

وأضاف:“شخصيًا، أشعر بالحماس والسعادة لبدء هذا التحدي الجديد، وعندما أقرأ رسائل المشجعين أشعر تلقائيًا بالإيجابية والتفاؤل بشأن مستقبل النادي، وأشكر كل المشجعين الذين وقفوا إلى جانب النادي، خاصة خلال الأشهر التسعة الماضية، ولا يختلف عشاق ويجان عن الأسرة التي تقف معًا في السراء والضراء“.

وتابع:“لقد بذل جميع الموظفين واللاعبين جهودًا كبيرة لهذا النادي على الرغم من الموارد والأدوات المحدودة خلال الأشهر الأخيرة، ومن أجل تضحيات جميع الموظفين – وليس فقط طاقم كرة القدم – نحن ممتنون للغاية لأنهم هم الأبطال الحقيقيون هنا، ولا يسعنا إلا أن نشكرهم على كل ما قدموه، ودعمهم النادي في مثل هذه الظروف“.

واختتم قائلًا:“كمجموعة، كنا نتطلع إلى يومنا، ويجب أن أشكر مشجعي ويجان أتليتيك، ومجلس الإدارة على دعمهم الممتاز، وكانت اتصالاتنا مشجعة للغاية“.

And it's DONE 💙🤝🏻

Up The Tics#wafc #believe pic.twitter.com/1fCEailGeR

— Talal Al Hammad (@Talalalhammad32) March 30, 2021