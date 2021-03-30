كومان يرفض انضمام أغويرو إلى نادي برشلونة لـ3 أسباب

أثار إعلان نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، انتهاء رحلة المهاجم الأرجنتيني سيرجيو أغويرو، الكثير من الجدل حول مستقبل اللاعب الذي قدم مسيرة ممتازة مع متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وربطت تقارير عديدة بين أغويرو وبرشلونة، الذي يحتاج لرأس حربة أساسي مع فشل غريزمان وبرايثوايت في تقديم دور الرقم 9 مع رحيل لويس سواريز، الموسم الماضي.

وبحسب صحيفة سبورت المقربة من نادي برشلونة، يرفض رونالد كومان المدير الفني للنادي الكتالوني، التعاقد مع أغويرو الذي سيصبح حرا بنهاية الموسم.

سيرجيو هو الهداف التاريخي للسيتي، حيث سجل 257 هدفا خلال 384 مباراة في كل المسابقات.

أسباب تفضيل ديباي على أغويرو

ويفضل المدرب الهولندي التعاقد مع ممفيس ديباي مهاجم ليون الفرنسي، حيث يعتقد كومان أن المهاجم الهولندي سيتكيف بشكل أفضل مع نظام لعب برشلونة، كما يمكنه أيضا اللعب في مراكز مختلفة في خط الهجوم على الجناحين الأيمن والأيسر وكصانع لعب، بينما لا يفعل أغويرو ذلك.

وقالت ”سبورت“ إن نقطة أخرى يعتبرها كومان مهمة للغاية، وهي الدور الذي سيصل به أغويرو إلى غرفة خلع الملابس، حيث يعتقد الهولندي أن ديباي سيلائم دور المهاجم البديل أفضل من أغويرو، الذي سيأتي للعب أساسيا بجوار صديقه ليونيل ميسي.

ويخطط برشلونة للتعاقد مع إيرلينغ هالاند ليصبح رأس الحربة الأساسي للفريق، وتتم المفاضلة بين ديباي أو أغويرو للعب دور المهاجم البديل، وهي عملية منفصلة تماما عن اختيار المهاجم الأساسي للنادي، الذي يعتبر هالاند المطلوب رقم 1 له، وكذلك المهاجم الإسباني أولمو.

وقال برنامج الشيرينغيتو، اليوم الثلاثاء، إن نادي ريال مدريد قرر التعاقد مع إيرلينغ هالاند.