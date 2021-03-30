ريال مدريد يخطط للاستغناء عن 8 لاعبين من أجل مبابي.. من هم؟

أشارت تقارير صحفية إسبانية إلى أن ريال مدريد ينوي بيع عدد كبير من لاعبيه الصيف المقبل من أجل التعاقد مع صفقة كبيرة، سواء إرلينغ هالاند أو كليان مبابي.

وقالت صحيفة ABC الإسبانية إن ريال مدريد ينبغي عليه بيع عدد كبير من لاعبيه قبل أن يكون قادرا على عقد صفقة رائعة في الصيف بهدف مستقبلي مدته عشر سنوات.

ويحتاج ريال مدريد إلى 200 مليون يورو لشراء هالاند أو مبابي، وهم واضحون بشأن موقفهم، حيث ينوي النادي الملكي بيع غاريث بيل وإيسكو و ألفارو أودريوزولا وماريانو دياز وداني سيبايوس وبورخا مايورال ولوكا يوفيتش ومارسيلو، بينما يمكن أن يستمر إبراهيم دياز وكوبو على سبيل الإعارة.

وبحسب المعلومات التي نشرتها الصحيفة، ​​فإن مبابي كان سيوجه بالفعل ضربة لريال مدريد إذا لم يتم التعاقد معه هذا الصيف بالانتقال إلى فريق آخر.

ولا يرغب مبابي في البقاء عدة سنوات أخرى في باريس سان جيرمان، في ظل رفضه تجديد عقده الذي ينتهي العام المقبل، وأمنيته هي أن ينتقل إلى ريال مدريد، حيث يمكنه أن يصبح أفضل لاعب في العالم. ومع ذلك، لديه أيضا خيارات أخرى في حال أخبره النادي الملكي بأنه لا يستطيع التعاقد معه.

وكان ليفربول ومانشستر سيتي مهتمين بالمهاجم الفرنسي الشاب العام الماضي. إنهما يعرفان أنهما خلف ريال مدريد، لكن لديهما القدرة الاقتصادية لحسم الصفقة.

وستكون الأشهر القليلة المقبلة حاسمة، إذ إنه في ريال مدريد يعملون على التخطيط للصفقة رغم أنهم يعرفون أن الأمر سيكون صعبا. إذا لم تكن هناك فرصة فسيذهبون إلى هالاند.

ولا شك أن زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، هو العنصر الأساسي في حسم صفقة مبابي، حيث يتمتع بعلاقة قوية مع مواطنه الشاب، إذ تلقى هاتف مبابي العديد من الرسائل هذه الأيام، ويأتي بعضها من هاتف زيدان الذي أبلغه بتحركات ريال مدريد وطمأنه في هذا الصدد، وأكد له أنه يمثل أولوية بالنسبة لفلورنتينو بيريز رئيس النادي الصيف المقبل.

ويثق مبابي تماما في زيدان، لدرجة أنه رفض ثلاثة عروض لتجديد عقده في باريس سان جيرمان، وفي الواقع، في نفس الأسبوع، أعلن ليوناردو المدير الرياضي للنادي الفرنسي أنه منزعج من سير المفاوضات.