النادي سيبني له تمثالا.. مانشستر سيتي يعلن رحيل أغويرو بنهاية الموسم

أعلن مانشستر سيتي الإنجليزي رسميا رحيل مهاجمه الأرجنتيني سيرجيو أغويرو بنهاية الموسم الحالي.

وقال مانشستر سيتي في بيان إنه سيودع مهاجمه التاريخي بنهاية عقده الصيف المقبل.

وانضم أغويرو لمانشستر سيتي صيف العام 2011، وبات الهداف التاريخي للفريق برصيد 257 هدفًا وصنع 73 في 384 مباراة.

ونقل موقع مانشستر سيتي عن خلدون المبارك، رئيس مجلس إدارة الفريق: ”مساهمة أغويرو في مانشستر سيتي على مدى السنوات العشر الماضية لا يمكن المبالغة فيها، ستكون أسطورته محفورة بشكل لا يمحى في ذكريات كل من يحب النادي وذكريات من يحب كرة القدم“.

وأضاف: ”هذه ليست لحظة كلمات الوداع، لا يزال هناك الكثير لتحقيقه في الفترة المتبقية لدينا مع سيرجيو، ونتطلع لإسهاماته في التحديات التي تنتظرنا“.

وأتم: ”يسعدني أن أعلن أننا سنفوض فنانًا لإنشاء تمثال لأغويرو في إستاد الاتحاد جنبًا إلى جنب مع تمثال قيد الإنشاء لفينسينت كومباني وديفيد سيلفا، ونتطلع إلى فرصة توديع أغويرو بنهاية الموسم“.

ونال أغويرو، البالغ من العمر 32 عاما، مع مانشستر سيتي 3 ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز، ولقبا في كأس الاتحاد الإنجليزي، و5 في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، إلى جانب 3 في كأس الدرع الخيرية.

وحصل أغويرو مع مانشستر سيتي على جائزة هداف الدوري الإنجليزي موسم 2014/2015.

وعلق أغويرو على رحيله وقال في بيان رسمي: ”عندما تأتي النهاية تجتاحنا الكثير من المشاعر، يتملكني شعور كبير بالرضا والفخر لأنني لعبت لمانشستر سيتي على مدار 10 مواسم، إنه أمر غير اعتيادي بالنسبة للاعب محترف في هذه الأيام“.

وأضاف: ”10 مواسم حققت فيها إنجازات كبيرة، أصبحت خلالها الهداف التاريخي وأكون رابطة قوية مع كل أولئك الذين يحبون هذا النادي، الأشخاص الذين سيظلون دائمًا في قلبي“.

وتابع أغويرو: ”انتقلت لمانشستر سيتي في فترة إعادة البناء عام 2011، وبتوجيهات من المالكين ومساهمات العديد من اللاعبين، حصلنا على مكانة بين الأعظم في العالم“.

وأكمل: ”ستظل مهمة الحفاظ على هذا التميز ملقاة على عاتق الآخرين، بالنسبة لي سأستمر في بذل قصارى جهدي لبقية الموسم للفوز بمزيد من البطولات، وتحقيق المزيد من السعادة للجماهير“.

وختم أغويرو: ”بعد ذلك ستبدأ مرحلة جديدة بها تحديات جديدة، وأنا مستعد تمامًا لمواجهتها بنفس الشغف والمهنية التي قدمتها دائمًا لمواصلة المنافسة على أعلى مستوى“.