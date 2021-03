النادي سيبني له تمثالا.. مانشستر سيتي يعلن رحيل أغويرو بنهاية الموسم

أعلن مانشستر سيتي الإنجليزي رسميا رحيل مهاجمه الأرجنتيني سيرجيو أغويرو بنهاية الموسم الحالي.

وقال مانشستر سيتي في بيان إنه سيودع مهاجمه التاريخي بنهاية عقده الصيف المقبل.

وانضم أغويرو لمانشستر سيتي صيف العام 2011، وبات الهداف التاريخي للفريق برصيد 257 هدفًا وصنع 73 في 384 مباراة.

It's going to be emotional… 💙

— Manchester City (@ManCity) March 29, 2021