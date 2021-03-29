تجربة عودة الجماهير في مباراة بنصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

ستستغل السلطات مباراة في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي على استاد ويمبلي الشهر المقبل لتجربة عودة الجماهير للملاعب رغم أن المواجهة لن تشهد حضور أي مشجعين للطرفين.

وقال مصدر في الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم لوكالة رويترز إن واحدة من مباراتي نصف النهائي سيحضرها نحو 4 آلاف متفرج من سكان المنطقة والعاملين.

وستقام مباراتا نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي على ملعب ويمبلي حيث يواجه تشيلسي مانشستر سيتي يوم 17 أبريل، في حين يلعب ليستر سيتي مع ساوثهامبتون في اليوم التالي.

وفي وقت سابق اليوم قالت الحكومة البريطانية إنها تعتزم إقامة سلسلة من الأحداث التجريبية ”لإعادة أكبر عدد ممكن من الناس للملاعب مع أكبر قدر من الأمان“.

وستستغل السلطات أيضا نهائي كأس الرابطة يوم 25 أبريل بين مانشستر سيتي وتوتنهام لتجربة عودة المشجعين حيث سيحضرها مزيج من الجماهير وسكان المنطقة بحد أقصى 8 آلاف متفرج.