غاريث بيل: العودة لريال مدريد لا تقلل من الاحترام لتوتنهام

أكد الويلزي غاريث بيل أنه يريد العودة إلى ريال مدريد بعد انتهاء فترة إعارته إلى توتنهام هوتسبير.

وقلل بيل البالغ من العمر 31 عاما، من أهمية الحديث عن عدم احترام النادي الإنجليزي، بسبب رغبته في العودة إلى ريال مدريد.

واتهم بعض مشجعي توتنهام بيل باستغلال فريقهم لرفع لياقته البدنية ليشارك في أمم أوروبا الصيف المقبل، بعدما خرج من حسابات زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد.

🗣 "The plan is to go back and whether then I sit down with my agent and decide is something we'll do in the summer." Gareth Bale says game time will be a big factor in the decision about his future this summer pic.twitter.com/pnr8nVYA3z — Football Daily (@footballdaily) March 29, 2021

وفاجأ بيل كثيرين بعدما استبعد أي فرصة للبقاء مع توتنهام، حيث يلعب له معارا من ريال مدريد حتى نهاية الموسم الحالي.

وقال بيل، اليوم الإثنين، قبل مباراة ويلز والتشيك في تصفيات كأس العالم في كارديف: ”من الناحية القانونية يجب أن أعود إلى ريال مدريد الموسم المقبل بالتأكيد، لا أعتقد أنني قللت من احترام أحد فهذا ما يجب أن أفعله قانونيا“.

وأضاف ”ريال مدريد النادي الذي يمتلكني حتى الآن، كما أنني اتفقت مع توتنهام على إعارة لموسم واحد، وهذه هي الخطة حتى الآن“.

وأوضح بيل ”غادرت ريال مدريد؛ لأنني أردت لعب المباريات والاستمتاع بكرة القدم، وفي الصيف سأعود إلى ريال وبعدها سأجتمع مع وكيلي ونقرر“.

وأكد غاريث بيل، أن الأولوية في الوقت الحالي مساعدة ويلز على التأهل لكأس العالم 2022، وإنهاء الموسم بقوة مع توتنهام.

وأوضح ”أركز على ما تبقى من الموسم، أمامنا مباراة يوم الثلاثاء أمام التشيك، وأريد أن أنهي الموسم بشكل قوي مع توتنهام“.

وتابع ”بعد بطولة أمم أوروبا وعطلة الصيف سنجتمع وسنتوصل إلى حل“.

يشار إلى أن بيل سجل 10 أهداف وصنع 3 في 25 مباراة في مختلف المسابقات مع توتنهام الموسم الحالي.

Three members of the Cymru senior national squad have been released from the Welsh camp today after breaching FAW protocol. — FA WALES (@FAWales) March 29, 2021

وفي سياق منفصل، أعلن الاتحاد الويلزي لكرة القدم، خروج الثلاثي هال روبسون كانو، وروبي ماتوندو، وتايلر روبرتس من التشكيلة التي ستواجه التشيك بسبب خرق بروتوكولات المنتخب.

وقال الاتحاد الويلزي في بيان: ”سيعود اللاعبون الثلاثة إلى أنديتهم ولن يدلي الاتحاد بمزيد من التعليقات“.

وكتب روبرتس ”أنا محبط لمغادرة المعسكر مبكرا، لكن القواعد يجب أن تطبق ولم يجب أن أترك الفندق قبل الموعد المحدد“.

وأضاف ”اعتذر للفريق والطاقم وجماهير ويلز، وسأواصل العمل جاهدا لأحصل على مكان بالتشكيلة في بطولة أوروبا“.