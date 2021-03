غاريث بيل: العودة لريال مدريد لا تقلل من الاحترام لتوتنهام

أكد الويلزي غاريث بيل أنه يريد العودة إلى ريال مدريد بعد انتهاء فترة إعارته إلى توتنهام هوتسبير.

وقلل بيل البالغ من العمر 31 عاما، من أهمية الحديث عن عدم احترام النادي الإنجليزي، بسبب رغبته في العودة إلى ريال مدريد.

واتهم بعض مشجعي توتنهام بيل باستغلال فريقهم لرفع لياقته البدنية ليشارك في أمم أوروبا الصيف المقبل، بعدما خرج من حسابات زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد.

🗣 "The plan is to go back and whether then I sit down with my agent and decide is something we'll do in the summer."

Gareth Bale says game time will be a big factor in the decision about his future this summer pic.twitter.com/pnr8nVYA3z

— Football Daily (@footballdaily) March 29, 2021