منتخب إنجلترا يخطط للانضمام لألمانيا والنرويج وهولندا للاحتجاج ضد قطر

ذكرت صحيفة ”ذا صن“ أن لاعبي منتخب إنجلترا يخططون للانضمام للاعبي منتخبات ألمانيا والنرويج وهولندا للاحتجاج من أجل حقوق الإنسان والعمال في ملاعب كأس العالم بقطر، خلال لقاء منتخب الأسود الثلاثة أمام ألبانيا، اليوم الأحد، في تصفيات كأس العالم 2022.

وبحسب الصحيفة، فقد فتح هاري كين، قائد المنتخب الإنجليزي، نقاشا مع زملائه لاتخاذ موقف من حقوق الإنسان في قطر والتعبير عنه علنا، ما يزيد من حدة الاحتجاجات لدى لاعبي المنتخبات الأوروبية بشأن مصير العمال في ملاعب بطولة كأس العالم بقطر المقرر تنظيمها نهاية العام المقبل.

وتوفي حوالي 6500 عامل في عمليات بناء ملاعب كأس العالم بقطر، وهو ما أدى لاحتجاجات لدى عدة منظمات عالمية تهتم بحقوق العمال، ومطالبات في أوروبا بمقاطعة كأس العالم في قطر.

وبعد موقف لاعبي ألمانيا والنرويج وهولندا، يستعد لاعبو منتخب إنجلترا للانضمام للحملة. وقال هاري كين: ”أعتقد أن هناك محادثات يجب أن تجرى بين اللاعبين والجهازين الفني والإداري. لم نجرِ بعد هذه المناقشات، لكننا سنقوم بها“.

وأضاف قائد المنتخب الإنجليزي: ”لم نقل أي شيء بعد، لكن رأينا منتخبات تعمل شيئا ما في هذه القضية، وأعتقد أنها ستكون محادثات جيدة بين اللاعبين وستكون هناك نتيجة لذلك. لدينا علاقات جيدة مع الاتحاد الإنجليزي ولا نرى أي شيء ضدهم في الأمر“.

Norway players wore t-shirts before their opening 2022 World Cup qualifier against Gibraltar in protest of Qatar's human rights record pic.twitter.com/sfbNCUI5F1

وأكد كين أن من الضروري معرفة رأي كل اللاعبين، موضحا: ”كما عملنا مع الانحناء على الركبة، أعتقد أن من الضروري أن نعرف رأي بعضنا البعض في غرفة للنقاش ونقرر ما علينا فعله عبر اتخاذ موقف كمجموعة والذهاب للأمام“.

وكان لاعبو المنتخب النرويجي قد قاموا، مساء السبت، بارتداء قمصان قبل مباراة منتخب بلادهم أمام تركيا، كُتب عليها: ”حقوق الإنسان، داخل وخارج الملعب“.

كما أن الاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“ أعلن أنه لن يتخذ أي عقوبات في ما يخص الواقعتين اللتين تمتا بالفعل.

وقال الفيفا في بيان رسمي: ”نؤمن بحرية التعبير والدور الذي تلعبه كرة القدم ضمن قوى الخير، ونؤكد أنه لا توجد إجراءات انضباطية من الفيفا تخص القضية“.

6,500 migrant workers have died in work-related accidents since Qatar won the right to host the World Cup in 2010, according to a report by the @guardian.

If you held a minute’s silence for each person who lost their life, the entire tournament would be played in silence. pic.twitter.com/wDQVDURjTq

— ESPN FC (@ESPNFC) March 25, 2021