مالك نادي روما السابق يسب مشجعا بسبب محمد صلاح‎

فتح الأمريكي جيمس بالوتا، مالك نادي روما السابق، باب المناقشة عبر صفحته على ”تويتر“ لمشجعي الفريق، والتي كان أحد أبرز مواضيعها هو أسباب التخلي عن محمد صلاح، نجم الفريق السابق، وبيعه إلى ليفربول الإنجليزي صيف 2017 مقابل 42 مليون يورو.

وكتب مشجع: ”تعويض محمد صلاح ببتير تشيك يؤكد عدم قدرتك على إدارة شركة تبيع بشكل دائم أفضل اللاعبين، لست مؤهلا بما يكفي لقلب البيض صدقني“.

ورد بالوتا على اتهامات بيع صلاح لجلب المال وتجنب قوانين اللعب المالي النظيف، وكتب: ”أنت ما زلت تتجاهل حقيقة أن محمد صلاح تبقى في عقده سنة وكان يرغب في الرحيل، إذن بيعه مقابل 42 مليون يورو أو الحصول على صفر“.

You still show ignorance by ignoring fact that Salah wanted to leave and had one year left. So sell for 42 or get zero?

ورد المشجع: ”ماذا تقول بمنحه عرضا ماليا أكثر للبقاء؟“.

وأكد بالوتا أن محمد صلاح من رغب في الرحيل، وأوضح: ”هذا لا علاقة له بالمال، صلاح كان يرغب في العودة للدوري الإنجليزي الممتاز لإثبات أنه قادر على اللعب هناك والرد على البعض الذين شككوا في إمكانياته“.

وأضاف عن دفع روما للإفلاس: ”في الحقيقة حين اشتريت الفريق كان على حافة الإفلاس“.

واستمر المشجع في استفزاز رئيس ومالك روما السابق في قضية النجم المصري محمد صلاح، وهو ما دفع بالوتا للانفجار وسبه، قائلا: ”في الحقيقة أنت على رأس قائمة العاهرات الأغبياء“.

You are seriously at the top of the list of FI. Absolutely in a category of your own. I am going to have to think over the weekend how to classify you

