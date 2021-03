مورينيو: ما زلت واحدا من أهم مدربي كرة القدم (فيديو)

قال المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لتوتنهام هوتسبير، إنه دأب على تجاهل الانتقادات بسبب أسلوبه التدريبي.

وأكد مورينيو على أنه ما زال واحدا من أهم مدربي كرة القدم.

وقال مورينيو: ”لا أعتقد أنه يمكن لأي شخص مناقشة شؤون الفضاء والصواريخ مع علماء إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا)“.

🗣"I get my strength from the people that I love and the people who love me. I have so many Mourinistas around the world and I play for them ."

Tottenham boss Jose Mourinho says he is motivated by his fans all over the world, who he calls his Mourinistas pic.twitter.com/RkVp7vF4Bn

— Football Daily (@footballdaily) March 26, 2021