مورينيو: ما زلت واحدا من أهم مدربي كرة القدم (فيديو)

قال المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لتوتنهام هوتسبير، إنه دأب على تجاهل الانتقادات بسبب أسلوبه التدريبي.

وأكد مورينيو على أنه ما زال واحدا من أهم مدربي كرة القدم.

وقال مورينيو: ”لا أعتقد أنه يمكن لأي شخص مناقشة شؤون الفضاء والصواريخ مع علماء إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا)“.

🗣"I get my strength from the people that I love and the people who love me. I have so many Mourinistas around the world and I play for them ." Tottenham boss Jose Mourinho says he is motivated by his fans all over the world, who he calls his Mourinistas pic.twitter.com/RkVp7vF4Bn — Football Daily (@footballdaily) March 26, 2021

وتابع: ”يعتقد بعض الناس أن بإمكانهم البحث في شؤون كرة القدم مع واحد من أهم المدربين على مستوى اللعبة. هذا هو جمال رياضة كرة القدم“.

وأضاف مورينيو في مناسبة نظمها رعاة توتنهام عبر الإنترنت: ”تعودت على ذلك وأستمتع به. ولهذا فلا بأس بالنسبة لي“.

وقال مورينيو إنه يتجاوز الأوقات والمواقف الصعبة من خلال تشجيع جمهوره.

وتولى مورينيو، البالغ من العمر 58 عاما، تدريب توتنهام في نوفمبر 2019، لكن الفريق في الموسم الحالي ودع الدوري الأوروبي ويحتل المركز السادس في الدوري الإنجليزي، في حين صعد لنهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، وسيلعب مع مانشستر سيتي.

وبدأت المسيرة التدريبية لمورينيو من بوابة بنفيكا عام 2000، ثم تولى تدريب بورتو وتشيلسي وإنتر ميلان وريال مدريد ومانشستر يونايتد، قبل أن يتولى تدريب توتنهام.

Jose Mourinho is once again asking for some respect 🗣 pic.twitter.com/kH6frFEbja — B/R Football (@brfootball) March 26, 2021

ونال مورينيو لقبين في دوري أبطال أوروبا، ولقبين في الدوري الأوروبي، و3 ألقاب في الدوري الإنجليزي، ولقبا في كأس الاتحاد الإنجليزي، و4 في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، ولقبين في كأس الدرع الخيرية، و3 في الدوري الإسباني، و3 في كأس إسبانيا، ولقبين في السوبر الإسباني، ولقبين في الدوري الإيطالي، ولقبا في كأس إيطاليا، ولقبا في السوبر الإيطالي، ولقبين في الدوري البرتغالي، ولقبين في كأس البرتغال، ولقبين في السوبر البرتغالي.