برشلونة يستعين بالشرطة.. لماذا أصبح TikTok مصدر قلق لميسي ورفاقه؟

قالت مصادر لشبكة ESPN إن برشلونة يريد زيادة الإجراءات الأمنية في مركز خوان غامبر الذي يتدرب فيه ليونيل ميسي ورفاقه، لمنع مضايقة اللاعبين بعد استهداف ميسي ونجوم آخرين من قبل مستخدمي تطبيق ( TikTok تيك توك).

و TikTok هي منصة اجتماعية انطلقت من الصين عام 2014 باسم ميوزيكلي، ويُعد واحدا من أشهر التطبيقات وأكثرها أستخداما في عام 2019.

وهو يعتمد على عملية مشاركة ومشاهدة مقاطع الفيديو المختلفة من خلال تصوير المقاطع والتعديل عليها وأيضا من خلال استخدام الكاميرا التي تعمل بشكل مختلف والتي تم تعزيزها بعدة عناصر من أجل تعزيز عملية الواقع الافتراضي.

وأضافت المصادر أنه بالإضافة إلى التصوير المستمر، غالبًا ما يتعرض اللاعبون للإهانة من قبل الجماهير.

وفقد ميسي أعصابه في وقت سابق هذا الشهر وسط سخرية مستخدمي التطبيق، إذ قال القائد الأرجنتيني: ”لقد صُنعت بالفعل الكثير من مقاطع الفيديو. لا يمكنك أن تمضي عمرك في تصوير مقاطع فيديو لي“ وذلك في إشارة للجماهير التي تستقبله قبل وبعد التدريب لتصور له مقاطع فيديو.

واحتفل ميسي البالغ عمره 33 عاما يوم الأحد الماضي بأنه أصبح أكثر لاعبي برشلونة خوضا للمباريات بتسجيل هدفين خلال عرض رائع في الفوز الساحق 6-1 خارج الديار على ريال سوسيداد في آخر مباريات الليغا قبل فترة التوقف الدولية.

كما تم استهداف المهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان ولاعب الوسط الهولندي الشاب فرينكي دي يونغ، واقتربت مجموعة من الشبان من صامويل أومتيتي أثناء مغادرته مركز التدريب وأحاطوا بسيارات اللاعبين لبضع لحظات، فيما هتف المشجعون ضد أومتيتي ”اذهب إلى برشلونة B (الفريق الثاني للنادي)“.

وفي موقف آخر، كان لاعب الوسط بيدري يريد العودة لمنزله سريعا وعطلته بعض الجماهير أثناء مغادرة مقر التدريب، فيما وجد اللاعبون الدوليون أشخاصا ينتظرونهم في مطار برشلونة هذا الأسبوع عندما غادروا للسفر إلى بلادهم للمشاركة مع منتخباتهم في تصفيات كأس العالم 2022 في قطر.

وأجرى برشلونة محادثات أولية مع الشرطة حول كيفية تحسين السلامة والأمن حول مركز التدريب الخاص بالنادي عند وصول اللاعبين لخوض التدريبات، لكن قيل لهم إنه سيكون من الصعب منع الناس من الاقتراب من سيارات اللاعبين.