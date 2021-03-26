رياضة

سخرية من دومينيك كالفيرت ليوين مهاج...
تاريخ النشر: 26 مارس 2021 11:57 GMT
تاريخ التحديث: 26 مارس 2021 14:45 GMT

سخرية من دومينيك كالفيرت ليوين مهاجم إنجلترا بسبب واقي الساق (صور)

كالفيرت سجل هدفين في فوز إنجلترا 5/0 على سان مارينو في تصفيات كأس العالم 2022، على ملعب ويمبلي في العاصمة البريطانية لندن.

+A -A
المصدر: فريق التحرير ـ إرم نيوز‎

تعرض دومينيك كالفيرت ليوين للسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب واقي الساق الذي ارتداه في مباراة منتحب إنجلترا مع سان مارينو.

وسجل كالفيرت هدفين في فوز إنجلترا 5/0 على سان مارينو في تصفيات كأس العالم 2022، على ملعب ويمبلي في العاصمة البريطانية لندن.

ويلتزم لاعبو كرة القدم بارتداء واقي الساق في حين يتوسع آخرون في استخدامهم، مثل جاك غريليش الذي يرتدي واقيا خاصا بالأطفال وليس باللاعبين المحترفين.

وذهب كالفيرت إلى مستوى جديد، بعدما وضع واقيا غريبا وصغيرا ما عرضه للسخرية.

وكتب متابع أن كالفيرت يضع جهازي نوكيا 3210 بين الجوارب.

وكتب ثان: ”في كتاب التعليمات يجب على اللاعبين ارتداء واقي الساق في المباريات الاحترافية، لكن دومينيك كالفيرت لوين وضع زوجًا من جهاز نوكيا 3210 تحت جواربه، أيها السيدات والسادة هذا هو السبب في عدم تعرضه للإصابة أبدا“.

 

بينما كتب آخر: ”يستخدم كالفيرت هاتف نوكيا كواقٍ للساق“.

وهذه ليست المرة الأولى التي يرتدي فيها كالفيرت هذا الواقي حيث يشارك به في مباريات إيفرتون.

وسجل كالفيرت 14 هدفًا في 25 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الحالي تحت قيادة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

كما سجل كالفيرت 4 أهداف في أول 6 مباريات دولية له مع منتخب إنجلترا، بعد أن ظهر لأول مرة ضد ويلز في أكتوبر.

2021-03-ExWf89RVgAAE1s2

2021-03-ExW6KzYWQAI4hXb

2021-03-EoqeqJSXcAAfBXY

2021-03-EoqeqJSXMAgQ6Ub

تابعنا على منصة غوغل الإخبارية

تابعنا على منصة غوغل الإخبارية

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك
App Store Google Play