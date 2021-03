سخرية من دومينيك كالفيرت ليوين مهاجم إنجلترا بسبب واقي الساق (صور)

تعرض دومينيك كالفيرت ليوين للسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب واقي الساق الذي ارتداه في مباراة منتحب إنجلترا مع سان مارينو.

وسجل كالفيرت هدفين في فوز إنجلترا 5/0 على سان مارينو في تصفيات كأس العالم 2022، على ملعب ويمبلي في العاصمة البريطانية لندن.

ويلتزم لاعبو كرة القدم بارتداء واقي الساق في حين يتوسع آخرون في استخدامهم، مثل جاك غريليش الذي يرتدي واقيا خاصا بالأطفال وليس باللاعبين المحترفين.

🗣️ "Nokia 3310 down each sock."

🗣️ "Dominic Calvert-Lewin wears custard creams for shin pads, pass it on." 😭

🗣️ "He might have the smallest shin pads in football."

Dominic Calvert-Lewin's 'Nokia 3310' shin pads sent Twitter into meltdown last night 🤣https://t.co/3arvHLyw5A

