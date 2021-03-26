سخرية من دومينيك كالفيرت ليوين مهاجم إنجلترا بسبب واقي الساق (صور)

تعرض دومينيك كالفيرت ليوين للسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب واقي الساق الذي ارتداه في مباراة منتحب إنجلترا مع سان مارينو.

وسجل كالفيرت هدفين في فوز إنجلترا 5/0 على سان مارينو في تصفيات كأس العالم 2022، على ملعب ويمبلي في العاصمة البريطانية لندن.

ويلتزم لاعبو كرة القدم بارتداء واقي الساق في حين يتوسع آخرون في استخدامهم، مثل جاك غريليش الذي يرتدي واقيا خاصا بالأطفال وليس باللاعبين المحترفين.

🗣️ "Nokia 3310 down each sock."

🗣️ "Dominic Calvert-Lewin wears custard creams for shin pads, pass it on." 😭

🗣️ "He might have the smallest shin pads in football." Dominic Calvert-Lewin's 'Nokia 3310' shin pads sent Twitter into meltdown last night 🤣https://t.co/3arvHLyw5A — SPORTbible (@sportbible) March 26, 2021

وذهب كالفيرت إلى مستوى جديد، بعدما وضع واقيا غريبا وصغيرا ما عرضه للسخرية.

وكتب متابع أن كالفيرت يضع جهازي نوكيا 3210 بين الجوارب.

وكتب ثان: ”في كتاب التعليمات يجب على اللاعبين ارتداء واقي الساق في المباريات الاحترافية، لكن دومينيك كالفيرت لوين وضع زوجًا من جهاز نوكيا 3210 تحت جواربه، أيها السيدات والسادة هذا هو السبب في عدم تعرضه للإصابة أبدا“.

Fans mocked Dominic Calvert-Lewin for his bizarre shin pads halfway up his leg with ‘two Nokia 3210s crammed into socks’ https://t.co/rtBRR8xJv4 — The Sun – Everton (@SunEverton) March 26, 2021

بينما كتب آخر: ”يستخدم كالفيرت هاتف نوكيا كواقٍ للساق“.

وهذه ليست المرة الأولى التي يرتدي فيها كالفيرت هذا الواقي حيث يشارك به في مباريات إيفرتون.

وسجل كالفيرت 14 هدفًا في 25 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الحالي تحت قيادة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

كما سجل كالفيرت 4 أهداف في أول 6 مباريات دولية له مع منتخب إنجلترا، بعد أن ظهر لأول مرة ضد ويلز في أكتوبر.