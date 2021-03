ديفنسا سنترال: دانييل ليفي رئيس توتنهام مستعد لبيع هاري كين لريال مدريد

ذكر موقع ”ديفنسا سنترال“ الإسباني، أن دانييل ليفي رئيس توتنهام الإنجليزي مستعد لبيع مهاجمه ونجمه هاري كين لريال مدريد في الصيف القادم، لتجاوز الأزمة المالية لفريقه، وفي حال عدم التأهل لدوري أبطال أوروبا أو الدوري الأوروبي.

وارتبط كين بريال مدريد في عدة مواسم سابقة، لكن إدارة الفريق الإسباني وبالنظر لتجاربها مع دانييل ليفي رئيس توتنهام ومفاوضاته الصعبة لم تدخل للصفقة؛ لتوقعها بمطالبته بمبلغ خيالي للتخلي عن نجمه، كما أن تواجد كريم بنزيما في الفريق ألغى الصفقة في فترات سابقة.

لكن الموقع أكد أن الأزمة المالية لتوتنهام، وعدم تأهل الفريق لمنافسة أوروبية وبعده عن الألقاب قد تجعل دانييل ليفي يخفف من مطالبه ويلين قليلا في المفاوضات مع ريال مدريد.

Harry Kane – A diver, a cheat, a dirty player and a loser but you won’t hear about it cause his name is not Mohamed.

pic.twitter.com/QQ3JAwXlZl

— Alcânsauce (@PassLikeThiago) March 15, 2021