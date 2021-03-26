ديفنسا سنترال: دانييل ليفي رئيس توتنهام مستعد لبيع هاري كين لريال مدريد

ذكر موقع ”ديفنسا سنترال“ الإسباني، أن دانييل ليفي رئيس توتنهام الإنجليزي مستعد لبيع مهاجمه ونجمه هاري كين لريال مدريد في الصيف القادم، لتجاوز الأزمة المالية لفريقه، وفي حال عدم التأهل لدوري أبطال أوروبا أو الدوري الأوروبي.

وارتبط كين بريال مدريد في عدة مواسم سابقة، لكن إدارة الفريق الإسباني وبالنظر لتجاربها مع دانييل ليفي رئيس توتنهام ومفاوضاته الصعبة لم تدخل للصفقة؛ لتوقعها بمطالبته بمبلغ خيالي للتخلي عن نجمه، كما أن تواجد كريم بنزيما في الفريق ألغى الصفقة في فترات سابقة.

لكن الموقع أكد أن الأزمة المالية لتوتنهام، وعدم تأهل الفريق لمنافسة أوروبية وبعده عن الألقاب قد تجعل دانييل ليفي يخفف من مطالبه ويلين قليلا في المفاوضات مع ريال مدريد.

Harry Kane – A diver, a cheat, a dirty player and a loser but you won’t hear about it cause his name is not Mohamed.

pic.twitter.com/QQ3JAwXlZl — Alcânsauce (@PassLikeThiago) March 15, 2021

وباع توتنهام نجمين لريال مدريد، وهما الكرواتي لوكا مودريتش والويلزي غاريث بيل ويبدو أن دانييل ليفي مستعد للجلوس على طاولة المفاوضات مرة أخرى مع الفريق الملكي للتخلي عن نجمه الأول.

ويسعى رئيس توتنهام لإنقاذ فريقه اقتصاديا بعد بناء ملعب جديد كلف الفريق مبالغ مالية مهمة قاربت المليار يورو، ولن يجد أفضل من بيع النجم الأول للفريق لكسب مبلغ مالي مهم.

وبحسب الموقع فإن المطالب المالية لدانييل ليفي رئيس توتنهام بشأن هاري كين لن تكون بنفس القيمة التي كان يطلبها في الوضعية العادية.

وقبل أيام ذكرت صحيفة ”ديلي ستار“، إن هاري كين، البالغ من العمر 27 عاما، منفتح بشكل كبير على مغادرة توتنهام الصيف المقبل، بعدما أصابه الإحباط بسبب افتقار السبيرز للألقاب الكبرى.

ووفقا لموقع ”ديفنسا سنترال“ فإن إدارة ريال مدريد ستنتظر هل سيكون طلب توتنهام أقل من 100 مليون يورو أو 150 مليون يورو وهما مبلغان يرغب الفريق في دفعهما مقابل صفقتين على طاولته، وهما النرويجي إيرلينغ هالاند والفرنسي كيليان مبابي.

وسجل كين 27 هدفا وصنع 16 خلال 40 مباراة في مختلف المسابقات، ويتصدر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي، برصيد 17 هدفا، مع النجم المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول.