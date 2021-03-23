غاريث بيل يحسم قرار عودته إلى ريال مدريد

يخطط الويلزي غاريث بيل للعودة إلى إسبانيا الموسم المقبل، واللعب في صفوف ريال مدريد؛ لاستكمال آخر سنة في عقده مع الفريق الملكي.

وترك بيل توتنهام لينضم لريال مدريد قبل 7 سنوات في صفقة قياسية بلغت 101 مليون يورو جعلته أغلى لاعب في العالم حينها، لكنه عاد للنادي اللندني هذا الموسم على سبيل الإعارة.

وفاز مهاجم ويلز بـ4 ألقاب في دوري أبطال أوروبا بجانب لقبين لليغا مع النادي الملكي، لكن انقسمت الآراء حوله بسبب قلة التزامه وسجله مع الإصابات.

ويلعب بيل على سبيل الإعارة في توتنهام هوتسبير هذا الموسم، وعانى في البداية من تراجع مستوى اللياقة، وكان يجلس كثيرا على مقاعد البدلاء، لكنه بات يلعب بانتظام في الأسابيع الأخيرة.

ولم يشارك بيل في آخر مواسمه مع ريال مدريد بانتظام، بعد خروجه من حسابات الفرنسي زين الدين زيدان مدرب الفريق.

وقال بيل في مؤتمر صحفي قبل بدء مشواره مع ويلز في تصفيات كأس العالم 2022 هذا الأسبوع: ”السبب الرئيس وراء قدومي إلى توتنهام هذا الموسم هو رغبتي في لعب كرة القدم أولا وقبل كل شيء، لكنني كنت أريد أيضا أن أكون لائقا للعب قبل بطولة أوروبا“.

وأضاف بيل: ”تتمثل الخطة الأصلية في قضاء موسم واحد في توتنهام، وبعد بطولة أوروبا، سيتبقى عام واحد لي مع ريال مدريد وأنا أخطط للعودة مجددا“.

وسجل بيل (31 عاما) عشرة أهداف في كافة المسابقات مع توتنهام هذا الموسم، ويحتل الفريق المركز السادس في الدوري الإنجليزي الممتاز.

توتر في العلاقة مع مورينيو

يذكر أن العلاقة بين بيل والبرتغالي جوزيه مورينيو مدرب توتنهام قد توترت في الفترة الأخيرة، خاصة بعدما نشر المهاجم الويلزي عبر تطبيق ”إنستغرام“ أنه كان جاهزا للعب ضد إيفرتون الشهر الماضي رغم خروجه من قامة الفريق آنذاك.

وقال مورينيو للصحفيين ردًا على المهاجم الويلزي: إن تعليق بيل كان مضللا؛ لأنه طلب عدم ضمه للتشكيلة رغم أن الفحوص أظهرت عدم معاناته من إصابة.

وأوضح المدرب البرتغالي: ”ما نشره بيل كان يناقض الواقع، منذ بداية الموسم حاولت أن أكون إيجابيا جدا، وأن أبقي الأمور داخل الغرف المغلقة، لكنني شعرت بضرورة شرح الموقف“.