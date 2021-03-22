سكاي سبورتس: مانشستر سيتي يريد التعاقد مع داني إنغز من ساوثهامبتون

أشارت تقارير صحفية بريطانية إلى أن مانشستر سيتي متصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز يتطلع للتعاقد مع داني إنغز مهاجم ساوثهامبتون، ليكون بديلا محتملا للأرجنتيني سيرجيو أغويرو الهداف التاريخي للنادي الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي.

وبات مستقبل أغويرو مع مانشستر سيتي محل شك كبير، حيث من المقرر أن ينتهي عقده في نهاية الموسم، وإذا لم يوقع الهداف التاريخي للنادي عقدا جديدا، فإن تحديد بديل مناسب سيصبح أحد أهم أولويات النادي هذا الصيف.

وذكرت شبكة ”سكاي سبورت“ أن مانشستر سيتي حدد إنغز ليكون ”هدفا يمكن تحقيقه“ وبديلا مناسبا للدولي الأرجنتيني.

واستعاد إنغز اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا مكانته كواحد من أفضل الهدافين في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ انضمامه إلى ساوثهامبتون بشكل دائم من ليفربول في عام 2019.

Confirmed: Danny Ings is still great 🤩 pic.twitter.com/yTieRS7Ysq — 433 (@433) January 7, 2021

وكان إنغز ثاني أفضل هدافي الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، حيث سجل 22 هدفا، وبدأ الموسم الحالي بشكل رائع، لكنه كافح مؤخرًا من أجل هز الشباك في الوقت الذي يعاني فيه الفريق من حيث الأداء واللياقة البدنية.

وسيدخل إنغز العام الأخير من عقده مع ساوثهامبتون هذا الصيف، ما سيسهل على مانشستر سيتي التعاقد معه إذا لم يرغب ساوثهامبتون في المخاطرة بخسارته مجانا في 2022.

ولن يكون استبدال أغويرو في مانشستر سيتي إنجازًا سهلاً لأي مهاجم، بعد مسيرة طويلة ناجحة للأرجنتيني استمرت عقدا من الزمن مع النادي الإنجليزي.

وفاز أغويرو، البالغ من العمر 32 عامًا، مع مانشستر سيتي بـ4 ألقاب للدوري الإنجليزي الممتاز، وأحرز 257 هدفًا في 384 مباراة منذ انضمامه صيف 2011 قادما من أتلتيكو مدريد.

ومع ذلك يعتقد أن أغويرو يفكر في الخروج من النادي بعد موسم صعب، حيث عانى للمشاركة في المباريات، فيما تردد أنه تلقى عرضا من برشلونة للانضمام إلى صديقه ليونيل ميسي.

ورغم أن مانشستر سيتي هو أيضًا أحد المرشحين للتعاقد مع إيرلينغ هالاند مهاجم بروسيا دورتموند، لكن سعي العديد من الأندية الكبرى خلف النرويجي يزيد سعره إلى مبلغ قياسي، بينما إنغز هدف متاح وبمقابل مناسب.