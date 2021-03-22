رياضة

ديلي ستار: هاري كين ينوي الرحيل عن...
تاريخ النشر: 22 مارس 2021 14:17 GMT
تاريخ التحديث: 22 مارس 2021 15:00 GMT

ديلي ستار: هاري كين ينوي الرحيل عن توتنهام بنهاية الموسم الحالي

هاري كين سجل 27 هدفا وصنع 16 خلال 40 مباراة في مختلف المسابقات، ويتصدر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي، برصيد 17 هدفا، مع النجم المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول.

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المصدر: فريق التحرير ـ إرم نيوز‎

كشفت وسائل إعلام بريطانية، اليوم الإثنين، أن المهاجم الإنجليزي هاري كين، نجم توتنهام، ينوي الرحيل عن السبيرز بنهاية الموسم الحالي.

وبحسب صحيفة ”ديلي ستار“ فإن توتنهام سيواجه معركة للإبقاء على نجمه الأول هاري كين في السوق الصيفي المقبل مع نوايا اللاعب بالرحيل عن الفريق.

وأضافت الصحيفة أن كين، البالغ من العمر 27 عاما، منفتح بشكل كبير على مغادرة توتنهام الصيف المقبل، بعدما أصابه الإحباط بسبب افتقار السبيرز للألقاب الكبرى.

ويقدم كين موسما مميزا مع توتنهام، حيث سجل 27 هدفا وصنع 16 خلال 40 مباراة في مختلف المسابقات، ويتصدر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي، برصيد 17 هدفا، مع النجم المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول.

لكن على المستوى الجماعي يحتل توتنهام المركز السادس في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، وأمامه معركة شرسة لضمان التأهل لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، كما ودع السبيرز من دور الـ16 بالدوري الأوروبي، وودع من الدور الخامس في كأس الاتحاد الإنجليزي.

وسيلعب توتنهام مع مانشستر سيتي في نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية يوم 25 أبريل المقبل، حيث ستكون الفرصة أمام السبيريز للتتويج بأول لقب منذ 13 عاما.

وأشارت ”ديلي ستار“ إلى أنه مع ذلك فإن هاري كين يضع عينيه على التتويج بلقبي الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا، ويرى ذلك بعيدا عن توتنهام على الأقل في المستقبل القريب.

وأكدت الصحيفة أن كين مستعد لترك توتنهام الذي انضم له بعمر 11 عاما، وأمضى معه 17 عاما، وقالت إن مانشستر سيتي يدرس خطوة التعاقد مع كين، كما ارتبط اللاعب بالانتقال إلى مانشستر يونايتد.

وينتهي عقد هاري كين مع توتنهام في يونيو 2024، وهو ما سيستغله دانيال ليفي رئيس توتنهام للمطالبة بالحصول على بثمن باهظ لسماح برحيل كين.

ووفقا للصحيفة فإن التعاقد مع كين قد يكلف النادي الذي يريد ضمه نحو 120 مليون جنيه إسترليني.

لكن الصحيفة أوضحت أن رئيس توتنهام لن يفضل بيع كين لناد في الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو ما يفتح المجال أمام انتقال الدولي الإنجليزي لريال مدريد أو برشلونة الإسبانيين.

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