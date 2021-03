ديلي ستار: هاري كين ينوي الرحيل عن توتنهام بنهاية الموسم الحالي

كشفت وسائل إعلام بريطانية، اليوم الإثنين، أن المهاجم الإنجليزي هاري كين، نجم توتنهام، ينوي الرحيل عن السبيرز بنهاية الموسم الحالي.

وبحسب صحيفة ”ديلي ستار“ فإن توتنهام سيواجه معركة للإبقاء على نجمه الأول هاري كين في السوق الصيفي المقبل مع نوايا اللاعب بالرحيل عن الفريق.

وأضافت الصحيفة أن كين، البالغ من العمر 27 عاما، منفتح بشكل كبير على مغادرة توتنهام الصيف المقبل، بعدما أصابه الإحباط بسبب افتقار السبيرز للألقاب الكبرى.

ويقدم كين موسما مميزا مع توتنهام، حيث سجل 27 هدفا وصنع 16 خلال 40 مباراة في مختلف المسابقات، ويتصدر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي، برصيد 17 هدفا، مع النجم المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول.

لكن على المستوى الجماعي يحتل توتنهام المركز السادس في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، وأمامه معركة شرسة لضمان التأهل لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، كما ودع السبيرز من دور الـ16 بالدوري الأوروبي، وودع من الدور الخامس في كأس الاتحاد الإنجليزي.

وسيلعب توتنهام مع مانشستر سيتي في نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية يوم 25 أبريل المقبل، حيث ستكون الفرصة أمام السبيريز للتتويج بأول لقب منذ 13 عاما.

وأشارت ”ديلي ستار“ إلى أنه مع ذلك فإن هاري كين يضع عينيه على التتويج بلقبي الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا، ويرى ذلك بعيدا عن توتنهام على الأقل في المستقبل القريب.

