ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي: هاري كين يتساوى مع محمد صلاح‎

تساوى هاري كين نجم توتنهام مع المهاجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول، في عدد الأهداف المسجلة في الدوري الإنجليزي لهذا الموسم.

وأحرز هاري كين هدف توتنهام الثاني في شباك أستون فيلا، في المباراة التي تقام على ملعب فيلا بارك، وهي مؤجلة من الجولة الـ18 لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأحرز هاري كين هدفه من ركلة جزاء في الدقيقة 68 ليصل إلى الهدف رقم 17 بالتساوي مع النجم المصري محمد صلاح صاحب نفس الرصيد من الأهداف.

وفيما يلي جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي:

1/ محمد صلاح – ليفربول 17 هدفًا

2/ هاري كين – توتنهام 17 هدفًا

3/ برونو فيرنانديز – مانشستر يونايتد 16 هدفًا

4/ دومينيك كالفيرت ليوين – إيفرتون 14 هدفًا