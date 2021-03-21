رياضة

نتائج قرعة نصف نهائي كأس الاتحاد ال...
تاريخ النشر: 21 مارس 2021 18:33 GMT
تاريخ التحديث: 21 مارس 2021 19:35 GMT

نتائج قرعة نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

قرعة نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي تسفر عن مباراة نارية.

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المصدر: فريق التحرير ـ إرم نيوز‎

أجرى الاتحاد الإنجليزي قرعة نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي اليوم الأحد.

وأسفرت القرعة عن مواجهة مانشستر سيتي مع تشيلسي في حين يلعب في نصف النهائي الثاني ساوثهامبتون مع ليستر سيتي الذي تغلب على مانشستر يونايتد 3-1 في ربع النهائي.

وتجاوز مانشستر سيتي منافسه إيفرتون 2/0 في نصف النهائي، في حين تغلب ساوثهامبتون 3/0 على بورنموث، كما تغلب تشيلسي 2/0 على شيفيلد يونايتد.

وآرسنال هو بطل النسخة الأخيرة من المسابقة كما أنه البطل التاريخي للمسابقة برصيد 14 لقبا، في حين نال مانشستر يونايتد اللقب 12 مرة، مقابل 8 مرات لكل من تشيلسي وتوتنهام، و7 لليفربول وأستون فيلا، و6 لمانشستر سيتي وبلاكبيرن روفرز.

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