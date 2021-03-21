تشيلسي يتأهل لنصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي على حساب شيفيلد يونايتد (فيديو)

خطف تشيلسي بطاقة التأهل للدور نصف النهائي ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، بعد فوزه على شيفيلد يونايتد 2/0، في دور الثمانية من البطولة.

وجاء الهدف الأول للبلوز في الدقيقة 24 عن طريق النيران الصديقة بواسطة أوليفر نوروود لاعب شيفيلد، بالخطأ في مرماه.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة، سجل حكيم زياش الهدف الثاني، عندما استلم الكرة داخل منطقة الجزاء وسددها لحظة خروج الحارس من مرماه إلى داخل المرمى.

بهذا الفوز لحق ”البلوز“ في المربع الذهبي بكل من: ساوثامبتون ومانشستر سيتي، فيما يتبقى الكشف عن رابع المتأهلين عقب نهاية المواجهة المرتقبة، التي سيحل فيها مانشستر يونايتد ضيفا على ملعب كينغ باور ستاديوم، معقل ليستر سيتي.

وستقام قرعة نصف النهائي للبطولة مباشرة بعد نهاية تلك المباراة.

وحقق تشيلسي رقما جديدا بعد فوزه على شيفيلد، بتواجده في الدور نصف النهائي للمرة الرابعة في خمسة مواسم، حيث فاز الفريق اللندني في 19 من آخر 23 مباراة، ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، على ملعب ستامفورد بريدج.

وبانتصاره في استاد ستامفورد بريدج، مدد توماس توخيل مدرب تشيلسي مسيرته الخالية من الهزائم في بداية مشواره مع النادي اللندني، وفاز المدرب الألماني في عشر مباريات، وتعادل في أربع، بجميع المسابقات منذ حل محل فرانك لامبارد، في يناير الماضي.