رياضة

مانشستر سيتي يسقط إيفرتون ويتأهل لن...
تاريخ النشر: 20 مارس 2021 19:55 GMT
تاريخ التحديث: 20 مارس 2021 20:25 GMT

مانشستر سيتي يسقط إيفرتون ويتأهل لنصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي (فيديو)

حقق مانشستر سيتي فوزا ثمينا على نظيره إيفرتون بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم السبت، على ملعب "غوديسون بارك"، ليتأهل إلى نصف نهائي كأس

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

حقق مانشستر سيتي فوزا ثمينا على نظيره إيفرتون بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم السبت، على ملعب ”غوديسون بارك“، ليتأهل إلى نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

سجل ثنائية سيتي الألماني إلكاي غوندوغان في الدقيقة 84، والبلجيكي كيفين دي بروين في الدقيقة 90.

وكان ساوثهامبتون تأهل بدوره إلى نصف النهائي أيضًا على حساب بورنموث، وستقام، غدًا الأحد، مباراتان في دور ربع النهائي، بين تشيلسي وشيفيلد، ومانشستر يونايتد وليستر سيتي.

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