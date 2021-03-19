شاهد ماذا فعل مورينيو مع لاعبي دينامو زغرب بعد الريمونتادا ضد توتنهام؟ (فيديو)

لم يمنع الحزن على الخروج من دور الـ16 بالدوري الأوروبي، المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لتوتنهام من الإشادة بلاعبي منافسه دينامو زغرب، أمس الخميس.

وعقب نهاية المباراة توجه مورينيو إلى غرفة خلع ملابس لاعبي دينامو زغرب، وصفق للاعبين وأشاد بما قدموه، بعد الفوز 3/0 على توتنهام.

ونجح دينامو زغرب في قلب تأخره 0/2 في مباراة الذهاب التي أقيمت في لندن إلى الفوز 3/0 إيابا في الشوطين الإضافيين، بفضل 3 أهداف من ميسلاف أورسيتش، رغم أن الفريق يقوده المدير الرياضي بعد استقالة المدرب زوران ماميتش الذي صدر بحقه حكم بالسجن 4 سنوات بتهمة اختلاس أموال.

مورينيو دخل غرفة خلع ملابس دينامو زغرب ووجه تحية خاصة للاعبين بعد نجاحهم في إقصاء توتنهام من دور ال16 بالدوري الأوروبي. دينامو زغرب خسر ذهابا 2-0 لكنه فاز إيابا 3-0 وفي ظروف صعبة حيث يقود الفريق المدير الرياضي للنادي بعد استقالة زوران ماميتش الذي تلقى حكما بالسجن منذ أيام. pic.twitter.com/ADzEt10I2h — إرم سبورت (@EremSports) March 18, 2021

ووفقا لشبكة ”أوبتا“ للأرقام والإحصائيات، فإن هذه المرة الثالثة التي يخسر فيها مورينيو مباراة في مسابقة أوروبية بفارق 3 أهداف.

وعلق مورينيو على خروج توتنهام من دور الـ16 وقال: ”إذا نسيت آخر دقائق الوقت الإضافي، التي حاولنا فيها الخروج بنتيجة مختلفة والتأهل، ستجد أنه خلال الـ90 دقيقة والشوط الإضافي الأول أن فريقا واحدا قدم كل شيء على الملعب“.

وأضاف: ”بذلوا الطاقة وقدموا العرق والدم وخرجوا بدموع السعادة، إنهم فريق متواضع وملتزم، يجب الإشادة بهم“.

وأوضح البرتغالي: ”أما لاعبو توتنهام فلم يظهروا أنهم يلعبون مباراة مهمة، إن لم تكن هذه المباراة مهمة لأي منهم، فإنها مهمة بالنسبة لي“.

وتابع: ”بالاحترام لمسيرتي ووظيفتي كل مباراة مهمة، بالنسبة لكل مشجع لتوتنهام فكل مباراة مهمة، نحتاج سلوكا آخر“.

وأكمل: ”أن أقول إنني حزين على الإقصاء غير كاف، ما أشعر به أكثر من الحزن، تركت غرفة خلع ملابس لاعبي دينامو زغرب للإشادة بهم، أشعر بالأسف أن الفريق الفائز ليس فريقي“.

وأوضح مورينيو الذي تولى تدريب توتنهام في نوفمبر 2019: ”كرة القدم لا تتعلق باللاعبين الذين يظنون بأن لديهم جودة أعلى من الآخرين، أساس كرة القدم يتعلق بالسلوك ودينامو زغرب تفوق بذلك“.

وختم ”لا يمكنني فعل شيء سوى الاعتذار لجماهير توتنهام، ولآخر يوم في الموسم يجب تقديم أفضل ما لدينا“.