رياضة

ذا صن: السماح بحضور الجماهير في نها...
تاريخ النشر: 13 مارس 2021 6:32 GMT
تاريخ التحديث: 13 مارس 2021 6:46 GMT

ذا صن: السماح بحضور الجماهير في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي تقرر أن يقام يوم 15 أيار/ مايو القادم.

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المصدر: نورالدين ميفراني - إرم نيوز

ذكرت صحيفة ”ذا صن“ أن السلطات البريطانية سمحت بحضور الجماهير لنهائي كأس الاتحاد الإنجليزي المقرر يوم 15 أيار/ مايو القادم وقبل يومين من بدء السماح بحضور 10 آلاف مشجع في عدة تظاهرات رياضية.

ورغم أن موعد نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم جاء متقدما بـ48 ساعة على موعد بداية اختبار حضور الجماهير للتظاهرات الرياضية، فإن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم ضغط من أجل منح المباراة النهائية فرصة الاستفادة من حضور جماهيري في ويمبلي.

وقال وزير الثقافة البريطاني أوليفر دودن حول تجربة عودة الجماهير في عدة منافسات رياضية: ”ستكون هذه الأحداث الرياضية التجريبية حاسمة في إيجاد طريقة لإعادة الجماهير والمعجبين بأمان ودون تباعد اجتماعي. نسترشد بخبراء علميين وطبيين لكننا سنعمل بجد لتحقيق ذلك“.

وأضاف وزير الثقافة البريطاني: ”نريد أن يكون الناس قادرين على الاستمتاع بما يحبون مرة أخرى والتأكد من أن إحدى الصناعات النامية لدينا تقف على قدميها من جديد. نرغب في تحقيق خطوة مهمة نحو صيف آمن ومميز نحلم به، وأنا أركز بشكل كامل على تحقيقه“.

وكان بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني، قد أعلن أن كافة أنواع منع التجمعات ستنتهي يوم 21 حزيران / يونيو القادم، ما يسمح بإجراء مباريات أمم أوروبا في إنجلترا بحضور حوالي 90 ألف مشجع على ويمبلي.

وبحسب ”ذا صن“ تبقى معرفة إن كانت السلطات ستمنح استثناء لنهائي كأس رابطة المحترفين بين توتنهام ومانشستر سيتي المقرر يوم 25 نيسان / أبريل القادم وتسمح بحضور عدد من الجماهير من الفريقين في ويمبلي.

ووصلت بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي إلى ربع النهائي حيث يلعب بورنموث مع ساوثهامبتون، وإيفرتون مع مانشستر سيتي، وتشيلسي مع شيفيلد يونايتد، وليستر سيتي مع مانشستر يونايتد.

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