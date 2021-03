ذا صن: السماح بحضور الجماهير في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

ذكرت صحيفة ”ذا صن“ أن السلطات البريطانية سمحت بحضور الجماهير لنهائي كأس الاتحاد الإنجليزي المقرر يوم 15 أيار/ مايو القادم وقبل يومين من بدء السماح بحضور 10 آلاف مشجع في عدة تظاهرات رياضية.

ورغم أن موعد نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم جاء متقدما بـ48 ساعة على موعد بداية اختبار حضور الجماهير للتظاهرات الرياضية، فإن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم ضغط من أجل منح المباراة النهائية فرصة الاستفادة من حضور جماهيري في ويمبلي.

وقال وزير الثقافة البريطاني أوليفر دودن حول تجربة عودة الجماهير في عدة منافسات رياضية: ”ستكون هذه الأحداث الرياضية التجريبية حاسمة في إيجاد طريقة لإعادة الجماهير والمعجبين بأمان ودون تباعد اجتماعي. نسترشد بخبراء علميين وطبيين لكننا سنعمل بجد لتحقيق ذلك“.

