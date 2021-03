ميرور: 5 مدربين مرشحون لخلافة يورغن كلوب في ليفربول

بات مستقبل المدرب الألماني يورغن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول حديث وسائل الإعلام الإنجليزية، بعدما تلقى الريدز الخسارة الثامنة في الدوري الإنجليزي الموسم الحالي.

وخسر ليفربول على ملعبه (أنفيلد)، 0/1 أمس الأحد، أمام فولهام، وهي الخسارة السادسة على التوالي للريدز على ملعبه في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبدأت التكهنات حول مستقبل كلوب، في ظل تغير هدف ليفربول من الاحتفاظ بلقب الدوري الإنجليزي إلى التأهل لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وحصد ليفربول 43 نقطة من 28 مباراة، ويحتل المركز الثامن في ترتيب الدوري الإنجليزي.

👀 Not much in it at the bottom pic.twitter.com/jGtHi6XkhF — Premier League (@premierleague) March 7, 2021

ونشرت صحيفة ”ميرور“ تقريرا استعرضت من خلاله 5 مدربين مرشحين لخلافة يورغن كلوب في ليفربول:

ستيفن جيرارد

يعد ستيفن جيرارد أحد أساطير نادي ليفربول، وقد أمضى مع الفريق 15 موسما كلاعب، وقاده للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا عام 2005.

ورغم أن جيرارد لعب 17 موسما لليفربول، وكان أحد أبرز قادة الفريق في تاريخ النادي، لكنه فشل في قيادة الريدز للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتحول جيرارد إلى عالم التدريب، ويتولى حاليا تدريب غلاسكو رينجرز الاسكتلندي، وقاده للتتويج بلقب الدوري المحلي، دون أي خسارة، ليكسر احتكار سيلتك للألقاب والذي استمر 9 مواسم.

وبدأ جيرارد مهمته مع رينجرز في مايو 2018، ويمتد عقده حتى صيف 2024.

وبحسب ”ميرور“ فإنه من المؤكد أن جيرارد سيكون أحد الخيارات المطروحة أمام ليفربول حال الإطاحة بكلوب.

📊 Where the points went on Sunday pic.twitter.com/jRXqHaIJD8 — Premier League (@premierleague) March 7, 2021

يوليان ناغلزمان

قد يتجه ليفربول إلى خيار ألماني آخر بعد كلوب وهو المدرب الشاب يوليان ناغلزمان، الذي بزغ اسمه في السنوات الأخيرة.

وقاد ناغلزمان لايبزيغ للمركز الثالث في الدوري الألماني الموسم الماضي، ووصل مع الفريق إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وهو ما جعله يرتبط بأكبر الأندية الأوروبية وأبرزها ريال مدريد الإسباني.

وأشارت ”ميرور“ إلى أن توتنهام من أشد المعجبين بناغلزمان، ويضعه ضمن خياراته حال الانفصال عن البرتغالي جوزيه مورينيو.

لكن مهمة تعاقد ليفربول مع ناغلزمان، البالغ من العمر 33 عاما، لن تكون سهلة لأنه يرتبط مع لايبزيغ حتى يونيو 2023.

ماركو روزه

ربطت صحيفة ”ميرور“ ليفربول بالتعاقد مع مدرب ألماني آخر وهو ماركو روزه الذي يتولى تدريب بروسيا مونشنغلادباخ.

وبدأ ماركو روزه مسيرته التدريبية من بوابة شباب ماينز، ثم تدرج في تدريب ريد بول سالزبورغ، قبل أن يقود مونشنغلادباخ في يوليو 2019.

لكن روزه سيتولى تدريب بروسيا دورتموند بداية من الموسم المقبل، وهو ما يعني أن تعاقد ليفربول معه يبدو مستحيلا.

HALF-TIME Liverpool 0-1 Fulham Mario Lemina’s goal late in the half sends Fulham in ahead at Anfield#LIVFUL pic.twitter.com/etRFU1DwxC — Premier League (@premierleague) March 7, 2021

بيب ليندرز

طرحت صحيفة ”ميرور“ اسم بيب ليندرز مساعد يورغن كلوب لقيادة ليفربول.

ويعمل ليندرز في أنفيلد منذ 2014 وعمل تحت قيادة بريندان رودجرز وكلوب، وأوضحت أن أسلوبه مشابه لأسلوب كلوب من حيث تقديم كرة القدم الهجومية، ونقلت عنه قوله في 2015: ”أسلوبنا هو الهجوم، عند امتلاك الكرة أو دونها“.

وأضاف ”نحن ندرك أن المباراة تُلعب بكرة واحدة، نستخدمها لمهاجمة الخصم، لا يهم من نلعب ضده، سنضغط عليهم بقوة وبقوة. وسنهاجمهم ونهاجم مرة أخرى“.

ماسيمليانو آليغري

ذكرت ”ميرور“ أن المدرب الإيطالي ماسيمليانو آليغري يبدو الخيار الأقل ترجيحا في ليفربول لقيادة الفريق بعد كلوب؛ لأن إدارة ليفربول تفضل تعيين مدربين شبان على المدربين ذوي الخبرة.

وآليغري بلا ناد منذ انفصاله عن يوفنتوس صيف 2019، بعد أن قاد الفريق لـ6 ألقاب في الدوري الإيطالي.